疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天身亡...稚子成孤兒

▲桃園市龜山區7月發生林姓男子懷疑曾姓妻子有外遇，持棍棒狂毆妻子致死，警方將林男移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃宥寧／桃園報導

桃園57歲林姓男子懷疑小他20歲的曾姓妻子外遇，7月時林男情緒失控下徒手向妻子臉部揮拳猛擊還以木棍朝其頭部與胸部等處痛毆造成她傷重送醫不治，林男被逮收押桃園看守所，孰知21天後，林男在看守所因氣喘發作送醫急救仍宣告不治，桃檢將林男死亡家暴殺人罪予以不起訴處分。

據悉，58歲的林姓男子與小20歲的曾姓妻子結婚一年多，2人育有1名未滿周歲男嬰，但林男7月時懷疑嫩妻有外遇，兩人為此經常爭執不下，也因曾女於7月6日徹夜未歸，隔天返家，丈夫逼問妻子，她坦承與別的男子夜宿賓館，林男情緒失控下徒手向妻子臉部揮拳猛擊，還以木棍朝其頭部與胸部等處痛毆，施暴時間長達數小時之久。

當天晚上，林男見妻子倒地昏迷趕緊撥打119請救護車送醫急救，但院方發現曾女頭部等多處有嚴重傷痕，懷疑遭家暴虐待通報警方處理，曾女經急救後仍宣告不治，警方趕抵後將在醫院守候的林男帶回偵訊，並依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園地檢署指出，林男複訊時，對於案情始終僅坦承失手打死妻子，絕非刻意殺人，但檢方認為林男涉嫌重大，依家暴殺人罪嫌向法院聲請羈押；孰料林男在看守所關押至7月28日，卻因氣喘發作送醫急救無效仍回天乏術。桃檢表示，由於林男死亡，刑訴法規定應為不起訴處分，檢察官最後結林男予以不起訴處分。



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