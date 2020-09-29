　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天身亡...稚子成孤兒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市龜山區7日發生林姓男子懷疑曾姓妻子有外遇，持棍棒狂毆妻子致死，警方將林男移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區7月發生林姓男子懷疑曾姓妻子有外遇，持棍棒狂毆妻子致死，警方將林男移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃宥寧／桃園報導

桃園57歲林姓男子懷疑小他20歲的曾姓妻子外遇，7月時林男情緒失控下徒手向妻子臉部揮拳猛擊還以木棍朝其頭部與胸部等處痛毆造成她傷重送醫不治，林男被逮收押桃園看守所，孰知21天後，林男在看守所因氣喘發作送醫急救仍宣告不治，桃檢將林男死亡家暴殺人罪予以不起訴處分。

據悉，58歲的林姓男子與小20歲的曾姓妻子結婚一年多，2人育有1名未滿周歲男嬰，但林男7月時懷疑嫩妻有外遇，兩人為此經常爭執不下，也因曾女於7月6日徹夜未歸，隔天返家，丈夫逼問妻子，她坦承與別的男子夜宿賓館，林男情緒失控下徒手向妻子臉部揮拳猛擊，還以木棍朝其頭部與胸部等處痛毆，施暴時間長達數小時之久。

當天晚上，林男見妻子倒地昏迷趕緊撥打119請救護車送醫急救，但院方發現曾女頭部等多處有嚴重傷痕，懷疑遭家暴虐待通報警方處理，曾女經急救後仍宣告不治，警方趕抵後將在醫院守候的林男帶回偵訊，並依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園地檢署指出，林男複訊時，對於案情始終僅坦承失手打死妻子，絕非刻意殺人，但檢方認為林男涉嫌重大，依家暴殺人罪嫌向法院聲請羈押；孰料林男在看守所關押至7月28日，卻因氣喘發作送醫急救無效仍回天乏術。桃檢表示，由於林男死亡，刑訴法規定應為不起訴處分，檢察官最後結林男予以不起訴處分。

►冰箱裡必備，隨時開吃開趴、消夜、嘴饞、追劇通通需要

【更多報導】

大腸包小腸買不夠遭友取笑！改請「慶記」...酒池肉林秒變臉

激戰聲全都錄！看護「車上狂震」羞喊：爽死了…正宮聽呻吟秒崩潰

人妻外遇狡辯：就像男人玩風塵女　夫傻眼拿「很溼」簡訊討公道

勇警成植物人！父顧23年握兒手見心電圖停痛哭　「我叫他從警」

小黃忠孝東路狂飆撞上左轉警車　害乘客腰椎骨折...運將員警都被起訴




►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
一夜28次還耍18招：飛機上也有過！艷星見洋男4次就借種成功
挺歐陽娜娜被罵翻！黃立成再發聲「我愛台灣」
Apple被爆搶熊熊節目主持棒！電視台回應了
他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳國庫方法曝
台中mini逆向暴衝影片曝！女撞爛10車喊冤：機車自己來撞我
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

和旺老董掏空公司又借款　高院判公司賠償7億給安泰銀行

張淑晶被指欠銀行錢　怒控胞兄「拿別人判決誹謗我」

惡煞持刀棒大街押人　他嘶喊「救命！」路人報警…警4小時抓3人

豐興員工遭機台夾下半身慘死！從優撫卹　機械未先斷電廠長法辦

快訊／新北工人拆停業工廠從3樓墜地　手腳開放性骨折送醫

貪警助嫌犯暗槓贓款竟回頭討一半　得手2萬7重判8年半定讞

「研發新藥」涉詐西門町大房東3億　2嫌遭2度聲押...交保理由曝

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

和旺老董掏空公司又借款　高院判公司賠償7億給安泰銀行

張淑晶被指欠銀行錢　怒控胞兄「拿別人判決誹謗我」

惡煞持刀棒大街押人　他嘶喊「救命！」路人報警…警4小時抓3人

豐興員工遭機台夾下半身慘死！從優撫卹　機械未先斷電廠長法辦

快訊／新北工人拆停業工廠從3樓墜地　手腳開放性骨折送醫

貪警助嫌犯暗槓贓款竟回頭討一半　得手2萬7重判8年半定讞

「研發新藥」涉詐西門町大房東3億　2嫌遭2度聲押...交保理由曝

新北最新重劃區「進場價」4字頭　新潤案帶頭吸自住客

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

老師體罰「深蹲100下」直接受傷！她腿痛到炸…2個月不能正常走路

單身狗別顧著烤肉！命理師：中秋求姻緣最靈驗...5大禁忌別犯

天涼也能玩戶外！秋季機能新品特搜　摩曼頓推實用滿額禮

替代役議員王浩宇秒拒徐巧芯徵兵說？　氣到睡不著駁「我們也要」

蔡桃貴衛生紙丟馬桶…二伯垮臉訓話！　「2歲兒回一句話」她差點笑出來

鑽戒怎麼買？細節揭秘給你滿滿挑選靈感　楊祐寧太太、林依晨都愛這款式

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

社會熱門新聞

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

為了解性產業下海當牛郎　學霸慘遭女客、店長硬上

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

獨／警守一整晚！　「逼車水產行」最新現場曝

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

婦人遭撞倒臥水溝不治 男涉肇逃返家竟與親友烤肉

台中mini連環撞…釀10傷！肇事女：是他們來撞我

水產行老闆路殺重機　警稱不慎擦撞道歉了

即／台中mini cooper爆衝撞毀多輛機車…釀8傷

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

LIVE／惡意逼車…嗆「重機不讓路」！車友出征水產行

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡

落選立委為理想化身男公關　他被痴女灌醉拖進廁所

更多熱門

相關新聞

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

李姓男子因擔心女友將自己反鎖房門內會出事，遂從3樓爬上4樓陽台前去關心，未料當他成功破窗進入女友房間時，卻看到一名裸身男子躺在女友床上！2男見到彼此後都以為對方是小王，氣的直接開打，過程更因激烈衝突雙雙掛彩。雖事後經釐清得知是女友劈腿所致，但法官仍依傷害罪對他們判刑，另李男還以臉上留疤影響工作為由，向林男求償並獲9萬1245元賠償金。可上訴。

影／桃園醋夫8刀殺妻狠奪命　6刀自殘賠罪

影／桃園醋夫8刀殺妻狠奪命　6刀自殘賠罪

趴引擎蓋遭甩死　小王2人遭判刑

趴引擎蓋遭甩死　小王2人遭判刑

見老婆貼73歲男…綠帽夫醋炸「拿鐵撬猛K」

見老婆貼73歲男…綠帽夫醋炸「拿鐵撬猛K」

檳榔妻養全家　夫吃飛醋殺了她

檳榔妻養全家　夫吃飛醋殺了她

關鍵字：

醋夫戴綠帽稚子 家暴殺人罪

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

忘繳1000元卡費　11年後帳單曝光

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面