他4個月沒回家！老闆一聽「請假原因」冷汗狂冒：我該准假嗎？

▲師傅與老婆已經4個月沒有同房，但卻傳出懷孕喜訊。示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢炎炎夏日，冷氣師傅的工作量總會大增。一名網友日前發文求助，由於前幾個月是冷氣旺季，所以有個師傅已經住在公司宿舍4個月沒回家了，然而近日卻因「老婆懷孕」而要請假，「我該准假嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言回應，「一片綠油油的」、「愛是一道綠光，如此美妙」。

這名網友在「爆廢公社」上發文表示，天氣一熱，冷氣師傅幾乎天天都忙翻，因此有些人就會選擇住在公司、不回家休息。原PO表示，正因前幾個月是冷氣旺季，所以其中一名師傅已經住在公司宿舍長達4個月，也就是4個月的時間都沒有與老婆同住一起。

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▲師傅想要請假回家陪懷孕的老婆。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixels）

原PO還原當時情景，這名師傅幾天前欣喜若狂的告訴他，因為愛妻已經懷孕一個多月了，所以想要請假一個禮拜回家陪老婆；不過原PO越想越不對勁，明明已經4個月沒回家了，老婆怎麼可能會懷孕，「我該准假嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「准假吧，他開心就好」、「一定要准的，讓他看看孩子多麼可愛啊」、「你要開心他是時間管理大師，在你不知情的狀況下還能讓老婆中獎」、「他沒回去，他老婆可以來找他啊」、「老闆別放，社會案件會多一起喔」、「你怕准了出事對吧」、「說不定老婆有來找他啊」。