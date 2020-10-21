一中商圈最美的義式餐廳「JAI宅」開二店啦　進軍水湳經貿園區

▲「JAI宅」被網友封為一中商圈最美的義式餐廳，各種美食料理很受年輕族群喜愛。(圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

被網友封為一中商圈最美的義式餐廳、也是網美IG打卡熱點「JAI宅」，宣布進軍台中水湳經貿園區餐飲市場，餐廳位置在建築物2樓，未來1樓將開設集團第三個餐飲品牌「暖然」火鍋店，預計12月營運。執行長陳詠翔表示，「JAI宅」目前全台有4家分店，將全力拓展北台中消費客層。

「JAI宅」是「Hun混」於2017年創設的餐飲品牌，浮誇的森林系、歐系風格，店內利用綠色植物將空間區隔成用餐區，讓人置身國外，深受網美喜愛。HUN餐飲企業目前旗下品牌包括「HUN混」與「JAI宅」，共6間餐廳，今年營收預估可達2億元，火鍋新品牌「暖然」年底開出，明年營收目標挑戰3億元。

HUN餐飲集團創辦人陳詠翔與黃建智都是7年級生。擔任執行長的陳詠翔，23歲就創新將飲料店開在貨櫃屋內，吸引不少網友注意，但初次創業遭遇許多困難，約莫 10個月就收場。2014年，兩人再合資400萬元、在台中一中商圈開設第一家「HUN混」餐廳，設計用心，加上餐點好吃，餐廳開幕8個月就快速回本，還一路往北部拓展分店。

▲「JAI宅」被網友封為一中商圈最美的義式餐廳，各種美食料理很受年輕族群喜愛。(圖／記者游瓊華攝）