斜槓女神林予晞用uniarts包款串起生活情境　乘載夢想勇於做自己

▲林予晞除了演技精湛，斜槓當攝影師表現亮眼，成為uniarts成立35年來第一位代言人。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

螢光幕前隨角色性格輕鬆切換甜美或率真Style的林予晞，不僅是演技精湛的女演員，私底下也是一名斜槓攝影師，還曾二度辦過攝影展！今年接下uniarts首位代言人的重責大任，拍攝微電影「袋著夢想做自己」，表達現代女性在職場、情場、生活…不同階段的美麗姿態都一樣渴望逐夢、做自己。時值各大百貨週年慶期間，鮮少推出折扣優惠的uniarts在推出秋冬新款之際，除了有9折優惠，也特別搭配百貨通路滿千送百。

希望消費者不論在uniarts官網或是全省百貨專櫃都可以找到心中夢想的包包。

深耕台灣已有35年歷史的uniarts生活時尚包包平台，向來重視女性生活需求，不以譁眾取寵、促銷折扣為手段，堅持用好的質料襯托女性原有的優雅，今年首度尋找代言人就鎖定同樣35歲的林予晞，工作敬業、生活有態度的她曾在臉書粉絲團上感性分享：「包包對我而言，乘載的不只是身外之物，更是情感與夢想，當然，還有我的些許不安；一個可以依賴的包包，就像是個實在的夥伴，能夠承接住自己的各種感受與需求」。

uniarts旗下涵蓋眾多獨家代理人氣品牌，陪伴女性隨心情、場域恣意變化。像是旗下有大家熟悉的植鞣革專家ZODENCE，輕量微旅系列的tripose，療癒快樂時尚的aziza，代理全球優選品牌有來自日本職人帆布包首選kinoshohampu，純日系經典緹花russet，源自義大利時尚真皮的RABEANCO等，還有馬術主題設計高辨識度的50年經典品牌Why、親子界爆紅的日本潮牌CILOCALA…一路用心陪伴女性走過人生各階段。



近期林予晞演繹都會女性日常3大場合，無論在工作、約會或生活樂趣各情境，都能輕鬆展現從容自信的品味「心」風格。

情境1：日、德職人精神工藝包 職場追夢無往不利

職場女性無不希望展現敬業態度，透過日系職人工法的包款，在關鍵時刻神應援，成為最強助手。林予晞背上經典熱銷款Why DALE商務後背包，50年職人堅持，成就關鍵時刻的強大氣場，採用日本製PVC材質，輕盈堅韌不懼水氣，高辨識度的馬術主題，成就好搭的無時差經典。

或者學林予晞背上一只撞色ZODENCE DION德國帆布造型背包，專業又不失優雅柔美感、女力十足，台灣工匠以德國純棉織造工藝搭配義大利植鞣革，完美質感提升品味及專業度，隨身相機、文具…重要工具不遺漏。

嚮往和林予晞一樣俐落明快、敢夢、敢追尋自我的女性，源於義大利、既實用又富個性的RABEANCO會是你搭配服飾的時尚選擇，每一件皮革都是工匠根據天然皮革獨特的表情與個性，巧妙平衡式樣與功能精心打造，除了萬用百搭的黑色基本款，RABEANCO更有多達超過100種色彩的皮革素材，陪伴女性根據各場合搭配，自信切換身分。

情境2：冰淇淋色美包看一眼就融化～好感加分幸福脫單

無論是與另一半或曖昧對象約會，女孩都希望自己充滿魅力讓對方留下好印象，林予晞肩背的ZODENCE KNOT進口羊皮斜背包滿足小包當道的流行感，保有女孩甜蜜俏皮的一面，材質採用嚴選進口真羊皮，搭配手工綁代跳色點綴，絲滑柔軟的觸感令人愛不釋手，整體重量輕盈，小巧隨身背取物更顯從容不迫，將心意準確地傳遞給對方。

而暖系甜心最適合的冰淇淋色aziza NINA斜背手拎兩用水桶包，粉嫩色彩為打扮增添氣質量點，提升好感度，而且容量更足夠，隨身物品備齊不失誤，約會過程順利加分。

情境3：微旅生活機能包 換個角度遇見不同的自己

終於能喘口氣的週末，不想宅在家耍廢，說走就走不必非要誰來陪，學學林予晞將隨身小物裝進微旅機能包就出門，無論手機或相機都能記錄自己出走一場華麗的冒險。kinoshohampu水洗帆布斜背包以高密度強韌帆布，經繁複水洗工法減去經典的嚴肅，增添自由的氣度，滿足週末說走就走的生活小確幸，重新找尋心中的感動。

tripose NATO微皺尼龍輕量單肩背包提倡微旅精神，世界愈快心則慢，以機能換得效率擴充生活選擇，為都會人量身訂做輕量便捷的包款，貼近使用需求方便隨時啟程，無論是都市漫遊或者近郊小旅行，休假日隨時出發盡情探索遨遊。

今年uniarts週年慶檔期推出滿千折百、VIP再9折，以及滿6000元送週末帆布袋、滿8000元再贈限量真皮零錢包，優惠也同步於官網，線上購買可享免運；同時uniarts粉絲團也正推出林予晞親筆簽名帆布袋贈獎(10名)，讓消費者有機會幸運入手高品質的優雅包款，勇敢享受生活、從心做自己。

uniarts 2020年百貨專櫃周年慶訊息：https://reurl.cc/pyaaWZ

看更多予晞推薦：https://bit.ly/34QudZU

職場心風格：https://bit.ly/34QkvH0

情場心風格：https://bit.ly/36YQYgQ

生活心風格：https://bit.ly/310w9h4