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新北市新增1例登革熱　衛生局已完成個案環境消毒作業

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▲▼新北市新增登革熱病例，衛生局針對高風險區域進行化學性噴消。（圖／新北市政府衛生局提供）

▲新北市新增登革熱病例，衛生局針對高風險區域進行化學性噴消。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者蔡文鈴／新北報導

新北市新增1例登革熱病例！一名林口區中湖里52歲男，於10月5日出現肌肉痛、關節痛、頭痛及頭暈等症狀，曾就醫因症狀持續於15日再度就醫，經醫院通報採檢確診感染第一型登革熱。衛生局也已經完成個案環境周邊消毒噴灑作業，提醒民眾仍需留意謹慎。

衛生局長陳潤秋表示，個案平時活動地以居住地及工作地為主，潛伏期間每日至工作地附近菜園活動，研判可能於工作地菜園透過蚊子叮咬社區潛藏感染者後感染，將待進一步病毒基因序列比對結果以釐清感染源。

陳潤秋指出，市府已完成個案住家、工作地戶內及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消與衛教，及個案住家、工作地戶外周圍半徑200公尺殘效噴灑，定期針對風險菜園進行長效性藥物噴消，且要求菜園土地所有權人與使用人進行孳生源清除與容器減量，並持續對於風險菜園周邊進行擴大疫調與健康監測。

衛生局提醒，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，呼籲民眾有登革熱疑似症狀應盡速就醫，並請轄內醫療院所提高警覺，踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

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