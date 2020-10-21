110年度預算首破90億　原民會：顯示政府照顧原住民的決心

▲原住民委員會主委夷將・拔路兒。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）21日在立法院表示，原民會近年來歲出預算持續成長，110年度編列歲出預算首度突破90億元，較去年的6.87億元成長8.23%，幅度遠超過中央政府總預算4%的成長率，顯示政府對於照顧原住民族福祉的重視與決心。

立法院內政委員會21日審查原住民族委員會明年度預算，邀請夷將．拔路兒報告並備質詢。

夷將．拔路兒口頭報告指出，原民會近年來歲出預算持續成長，110年度計編列 90億2,998萬2千元，首度突破90億元，較109年度增加6億8,686萬2千元，成長8.23%，成長幅度遠超過中央政府總預算4%的成長率，並較105年度大幅增加14.25億元，成長18.74%，顯示政府對於照顧原住民族福祉的重視與決心。

夷將．拔路兒指出，原民會110年度預算在行政院的支持下，新增編列多項計畫，包括：建構原住民族教育文化知識體系、原住民族開放政府智慧治理跨部會系統平台、為協助原住民族部落傳統產業因應時代環境變遷，編列小微型原民事業數位轉型經費，另外將捐助原文會及原語會於桃園機場捷運A17土地興建其永久會址。

夷將．拔路兒表示，原民會持續推動各項施政工作，包括：原住民族教育、語言、文化、社會福利、產業發展、 基礎建設及土地權利等，為族人打造健全的發展環境，也為臺 灣傳承豐富且獨特的多元文化。

▼原民會110年度編列歲出預算首度突破90億元。（圖／原住民族委員會）

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