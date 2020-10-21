法廣節目遭疑「揚陸貶台」　潘文忠：電台合作議題有違背

▲教育廣播電台（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部所屬教育廣播電台因轉播法國廣播電台節目，但內容卻被質疑「揚陸貶台」，潘文忠今（21日）出席立法院教育及文化委員會報告學校衛生法前被問此事回應，相關節目播出，還是希望教育電台以「教育文化」為主，此事電台間合作議題有違背之處，電台協商後暫停播製，希望對播出節目回到當時以交流文化為主，教育部尊重電台決定。

潘文忠說，教育廣播電台、中央廣播電台討論，這件事和當時的合作議題有違背之處，兩個電台協商後暫停播製，希望對播出節目還是回到當時合作的旨意，以「教育文化」為主，教育部尊重電台決定，並強調兩個電台都很專業，就兩電台對節目的了解，以及當時提供節目的播製宗旨而作出決定，這部分純粹以電台製作宗旨，跟合作共同意向討論決定，教育部也是在電台作出決定後，教育部才了解。

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國民黨立委萬美玲質問潘文忠也知道狀況？潘文忠說，兩個電台是第一線合作審視後做決定，萬美玲再問是誰決定？且教育部說要檢討轉播機制，是誰授意？潘文忠說，是兩個電台會商後決定，台長今天有向他說明。

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