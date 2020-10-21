六合夜市傳50攤歇業！高雄哥轟「沒品質又貴」只賺陸客：早該倒了

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者施怡妏／綜合報導

受到疫情影響，高雄著名的六合夜市不少店家等不到客人，陷入苦撐的情況，驚傳近50個攤商關門歇業。一名高雄網友表示，六合還能夠存活到現在是奇蹟，都是靠著觀光客才能走下去，結果六合竟然大賺觀光客的錢，「東西貴又沒品質」。他痛批，「去夢時代跟巨蛋還比較便宜」。

該名高雄網友在PTT板上發文，聽到六合夜市的慘況一點都不意外，十幾年前瑞豐夜市爆紅時，要不是靠著觀光客的捧場，六合早就應該關閉了，結果六合夜市反而不知足，藉機大賺觀光客的錢，東西又貴又沒有品質。

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他接著說，高雄人寧願去勞工夜市、青年夜市、瑞豐夜市，也不會想去六合，現在沒有觀光客買單，才回來找台灣人、高雄人，「適者生存，六合現在這樣是自己造成的，去夢時代跟巨蛋還比你便宜」。

▲六合夜市昔日人潮鼎盛。（圖／記者黃克翔攝）

對此，許多網友表示，「六合去過一次就再也不去了」、「連盤子都不去六合了」、「六合真的是毒瘤，為什麼要為了一些攤販封路，封路又沒付錢給政府」、「開了一堆合菜式的餐館，只有大陸客會去吃」、「六合還是收一收比較好，城市的觀光毒瘤」。

許多高雄在地人都表示，「高雄人都知道呀，老闆們對象也不是在地人」、「這篇就是真實。六合只剩偶爾去吃個海產粥，早該倒了」、「我住高雄30年只逛過三次六合，被朋友知道還被笑是觀光客」、「高雄人根本不會去六合，縱使路過也不會想消費」、「高雄在地二十年只去過一次六合」。