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「ㄋㄋ來」偷情鹹濕對話曝　囂張小三嗆正宮：妳就是白癡啊

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▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲ 人夫偷吃，小三嗆正宮就是笨蛋啊！妻怒告求償30萬。（圖／視覺中國）

記者黃宥寧／台中報導

台中有對夫妻結婚結縭近17年，婚後育有3名子女，但丈夫卻發生婚外情，與小三分別以「老大」和「臭包子」為暱稱，戲稱正宮為太后。小三甚至傳清涼自拍照給人夫，更以「女友」自稱，身邊友人皆知，妻子為求給予子女完整家庭，多次勸丈夫無效，只好協議離婚，也順便提出侵害配偶權求償，法院審理後認為有理，判賠30萬。

根據判決書，佳佳（化名）主張，與丈夫阿昌（化名）於2003年結婚，婚後育有3名子女，但在2019年1月發現阿昌與婷婷（化名）發生婚外情，2人分別以「老大」與「臭包子」為暱稱，陸續使用line通訊軟體進行曖昧對話，並戲稱被佳佳為「太后」。佳佳發現後多次與阿昌溝通卻無效，持續發展婚外情，甚至擁有婷婷家鑰匙，婷婷也會傳清涼自拍照給阿昌收藏，更以「女友」自稱，朋友間都知道他們的姦情，但佳佳只求能給孩子一個完整家庭，一再隱忍，但最後仍在去年9月簽字離婚，她認為阿昌與婷婷嚴重侵害配偶權，使她精神痛苦，故求償30萬。

但阿昌在庭上卻抗辯，「我沒有錢給她，地都在貸款，之前開的店都給她，在離婚協議書都有寫。」更強調照片是在自己不知情的情況下翻拍手機，佳佳或友人的LINE對話紀錄截圖都不足以作為證明他與婷婷兩人有交往或合意性交行為之證據。

法官經查，發現佳佳與阿昌友人的對話，是用自己手機截圖取得，其蒐證並無違法，至於翻拍阿昌手機畫面，雖事先沒有得到阿昌同意，但並不涉及強暴、脅迫，侵害手段，是選擇最小侵害方法，而符合必要性原則。

由截圖對話得知阿昌曾傳，「看到臭包子就硬了」、「ㄋㄋ來」、「老大捏一下」而婷婷則傳「太后知道我們在一起」等等對話，證明兩人確有性交的行為，且親密程度已逾越男女普通朋友一般社交往來，已非一般社會通念下配偶所能容忍，況且這關係是發展在婚姻存續裡。

法官查看婷婷與阿昌對話，發現他們是在婚姻關係存續中發生婚外情，婷婷甚至嗆元配佳佳「矇你剛好」、「妳就是白癡啊」、「一個老婆是正常，有女朋友也正常」等語，可知身為小三的婷婷不僅未自我反省、反要求佳佳得忍受她與阿昌的不正常交往關係，足見婷婷對佳佳造成的傷害甚大。

法官審酌三方經濟能力與身分地位，佳佳目前經營小吃店，月薪約4萬元，須扶養母親及女兒；阿昌以木工為業，月薪約5萬元，須扶養母親及小孩，並負擔200萬元之貸款債務；婷婷從事服務業，月薪約4萬元，須扶養母親及姊姊，認為兩人侵害佳佳配偶權程度非輕等一切情狀，阿昌與婷婷必須連帶賠償非財產上損害的慰撫金應以30萬元為適當。

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