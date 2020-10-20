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呼乾啦！怪叔叔超商開1罐台啤一口氣爽喝　未結帳變驚呆「天價」

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▲▼台中地方法院。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中一名男子到便利超商拿了一瓶46元啤酒，遭地方法院判罰金85000元。（圖／記者李忠憲攝）

記者黃宥寧／台中報導

台中市一名有多次竊盜前科的黃姓男子，於一家便利商店內，趁無人注意之際竟徒手竊取該店的台牌啤酒，遭店員發現立刻報警處理，經警據報到場並扣得空酒罐一只，也依竊盜罪將他送辦，但台中地院審理時發現他有多項竊盜罪前科依累犯加重，因此判拘役85天，得易科罰金85000元，足夠買1847罐啤酒了。

判決指出，今年9月8日，黃姓男子到台中市區某間便利超商內，趁無人注意之際，竟看好目標拿取一罐價值46元的台牌啤酒，得手後隨即打開一口氣喝完，大搖大擺走出大門離去，此時店員察覺有異樣便立即報警。

警方隨即到場見黃男行為詭異，立即攔下他，也當場扣得一個空啤酒罐，人贓俱獲警方訊後也將全案依竊盜罪嫌移送法辦，經台中地院審理時，發現黃男曾在台南、高雄等多處犯下傷害、竊盜詐騙，等刑案紀錄，更也遭判拘役或徒刑

法官認為這些罪刑確定且執行完畢，應該要產生警惕作用，返回社會後能因此自我控管，不再觸犯有期徒刑以上之罪，足見被告黃男特別惡性，且前罪之執行毫無成效，對刑罰的反應力顯然薄弱，因此依累犯加重判拘役85天，得易科罰金1日1000元計，可上訴。

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