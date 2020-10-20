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睜眼出人命！保母餵奶稍拍嗝睡著...3月嬰溢乳入肺亡判賠631萬

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寶寶,喝奶,奶瓶,牛奶,嬰兒。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台中報導

領有合格證照何姓保母，托育一名不到4個月大的林姓小男嬰，明知道男嬰因急性上呼吸道感染，已有喝奶吞嚥不順的情形，理應提高警覺，於餵奶後應充分拍嗝，但她餵完男嬰僅稍微拍嗝自己便睡著。再次醒來男嬰已臉色蒼白，送醫不治。台中地院認嬰兒死因是呼吸道感染與溢奶導致窒息，何女疏忽和死亡具因果關係，判決何女賠償男嬰父母631餘萬，可上訴。

根據判決指出，男嬰父母主張，2017年11月16日將未滿4個月大的兒子全日托育予具有合格證照何姓保母家，同年12月6日因男嬰有急性上呼吸道感染，保母明知男嬰有喝奶吞嚥不順的情形，應充分提高警覺，在餵奶後應拍嗝，防止因溢奶情形造成呼吸道牛奶吸入、窒息的危險，但保母於2018年1月3日凌晨餵完男嬰150cc牛奶，僅稍微拍嗝，就安撫男嬰入睡，並用枕頭墊住男嬰背部、以棉被包裹腹部方式讓他側睡在成人用彈簧床墊上，何女因勞累睡著，清晨再醒來發現男嬰臉色蒼白，立刻通報119，但送達醫院時，男嬰已無呼吸心跳。

根據法務部法醫研究所解剖報告書指出，男嬰生前最後一次喝牛奶約半夜2時許，並且有吐奶吐痰，後來在送醫入院時間為6時54分，已隔有一段時間，因此氣管、食道內無食物分布，但之前吸入之牛奶已分布至較深層之呼吸道及肺泡內，加上之前有呼吸道感染而引起的肺炎，因此二者皆為致死的原因。

對此何姓保母也抗辯，男嬰溢奶、吸入牛奶的時間，不排除是在她接手照顧以前，另外，男嬰死亡與感冒也有關聯，男嬰的父母也沒有證明她長期超收托育，也無法舉證超收與嬰兒死亡的因果關係，對此法官將聲明駁回。

刑事部分，台中高分院二審判決6月，可易科罰金，何女目前上訴三審；民事部分何女應賠償，男嬰父親318萬餘元、母親313萬餘元，合計631萬餘元，當中包括精神慰撫金400萬元、男嬰的喪葬費與生前急救醫療費，可上訴。

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