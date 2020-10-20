獨／長腿正妹叫外送　乾炒牛河竟藏「凶器」！她苦笑：補充鐵質嗎

▲曾小姐朋友叫外送給正在養病的她，但沒想到吃到快結束才發現乾炒牛河暗藏凶器。（圖／曾小姐提供）

記者黃宥寧／台北報導

外送平台興起！不管是在哪只要肚子餓了就可以一鍵訂餐，相當方便！台北有一位曾小姐，因為身體不舒服所以在家養病，家人貼心使用外送平台為她點了一份乾炒牛河，她表示吃起來一直都感到沙沙的，以為是沙茶，但沒想到直到快吃完竟咬到一片鐵鍋碎片，讓她相當傻眼，也趕緊向外送平台申訴。

曾小姐接受《ETtodaty新聞雲》訪問表示，因為這幾天生病在家養病，19日中午家人擔心她到外用餐不方便，便使用外送平台為她點了一份「乾炒牛河」，在吃的過程中就覺得吃起來沙沙的以為是沙茶，所以便繼續吃，接著吃時發現剛剛吞下的河粉條裡好像有蛋殼，心想可能是店家不注意的，直到直接咬到一塊鐵鍋碎片，才發現原來剛剛自己不小心吞下的不是蛋殼是鐵片！

▼擁有修長美腿曾小姐因生病，家人替她叫外送竟吃到鐵片差點「病情加重」。（圖／曾小姐提供）

本來是飢腸轆轆想填飽肚子，但真的沒想到會吃到暗藏凶器的牛肉河粉，曾小姐也向《ETtodaty新聞雲》記者表示，「會叫外送就是身體不適想吃飯，但可以不要這樣陷害消費者嗎？」她更苦笑表示，這鐵片難不成是老闆貼心額外附贈的「鐵質」嗎，也讓她大嘆真的太離譜了。

曾小姐將此事回報給外送平台目前尚未回應，更痛斥如果今天因為吃下鐵片而死掉怎麼辦？《ETtodaty新聞雲》記者電訪該店家，他們表示這是第一次發生，每天都有刷鍋子，不曉得為什麼會這樣，會考慮全面替換鍋子。

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