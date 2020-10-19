　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爭內車道遭騎士按喇叭　駕駛回嗆「一根手指」8000元飛了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／台北報導

鄭姓商人去年12月10日傍晚5時許開車行經台北市中正區和平西路一段，因為不滿陳姓騎士按喇叭，氣得停在路中央比中指。台北地院法官認為，鄭男事後只願意賠償騎士搭乘高鐵北上的費用，導致多次調解都以失敗，難認態度良好，最終依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。

▲▼駕駛,開車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鄭男突然停在路中央並對騎士比中指。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，鄭男當天開車沿著台北市中正區和平西路一段由東向西方向行駛，行經和平東路一段時，因為在內側車道與陳姓騎士發生行車糾紛，對方心生不滿按了一下喇叭，他竟然直接停在路中央，並搖下車窗比出中指回嗆。

由於鄭男接受偵訊時，對上述犯行皆坦承不諱。檢方調閱行車紀錄器檔案比對，發現事發地點為交通要道，還有許多人車往來，鄭男相當於是在不特定人得以共見共聞的道路上，做出貶低騎士個人社會評價、人格尊嚴的舉止，的確足以貶損騎士的人格、品行、名譽及社會評價，訊後依法起訴他。

台北地院法官認為，鄭男先前曾觸犯不能安全駕駛導致交通危險案件，他與騎士互不相識，僅因為路權起爭執就失去理性，雖然事後表明調解意願，但檢方數度安排調解，不是雙方均未到場就是意見不合，後來檢方傳喚又無理正當理由未到庭，犯後態度難認良好。

陳姓騎士坦言，之所以調解失敗，是因為鄭男只願意賠償他搭高鐵北上的費用，「我沒有意願繼續調解，希望（法官）能從重量刑。」最終，鄭男被法官依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
貝林格G7敲逆轉陽春砲！道奇4比3退勇士　4年內3度進世界大
丁小芹賣假包將入監！「傢俱店正職＋餐廳打工」一度暴肥10公斤
F奶正妹主播離職挨告..逆轉判賠！薪資意外曝光
快訊／國3竹南轎車遭砂石車攔腰猛撞！駕駛無生命跡象搶救中
丁小芹要入獄！賣假包詐17萬判決出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「娶回坐檯小姐」老公自首假結婚　她曝9年導火線結局大逆轉

聯結車司機昏倒「右側癱瘓」討賠2815萬　僅獲判8.7萬理由曝光

快訊／碰！高雄警騎公務機車執勤　交叉路口與騎士相撞2傷

大媽戀愛ING...急匯款給「河南男友」　2警苦勸「愛情得經得起考驗」　

高雄2噁男深夜尾隨女大生…搖下車窗「放沖天炮」：想引起她注意

快訊／高雄某高職爆墜樓！　17歲女學生疑「5F→1F」送醫治療中

打麻將變砲友！　汐止小三慫恿人夫殺妻：有種的話幹掉你老婆啊

金錢糾紛爆口角...高雄男持鐮刀砍死人！　逃亡7小時被逮

載友人出門…她開一半驚見「引擎蓋冒煙」停路邊！車下秒燒成火球

當記者2個月馬上被提拔！女神級主播提前離職挨告　民視逆轉勝訴

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

快訊／碰！高雄警騎公務機車執勤　交叉路口與騎士相撞2傷

大媽戀愛ING...急匯款給「河南男友」　2警苦勸「愛情得經得起考驗」　

高雄2噁男深夜尾隨女大生…搖下車窗「放沖天炮」：想引起她注意

快訊／高雄某高職爆墜樓！　17歲女學生疑「5F→1F」送醫治療中

打麻將變砲友！　汐止小三慫恿人夫殺妻：有種的話幹掉你老婆啊

金錢糾紛爆口角...高雄男持鐮刀砍死人！　逃亡7小時被逮

載友人出門…她開一半驚見「引擎蓋冒煙」停路邊！車下秒燒成火球

當記者2個月馬上被提拔！女神級主播提前離職挨告　民視逆轉勝訴

利用人頭圈購撈2億　通嘉IPO案前台証證副總輕判6月定讞

快訊／國3竹南交流道轎車遭砂石車攔腰猛撞！　駕駛命危搶救中

必嚐「台北最好吃肉桂捲」！隱藏版深藍老屋咖啡店　還有芭樂蛋糕

著床變擦窗…「皇上吉祥」改成這4字！《母系社會》遭陸綜改歌詞網傻眼

健康崩壞的殺手　13種癌症都與肥胖脫離不了關係

三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

石二鍋人爆多「士林店要等200組」　死忠粉大讚1原因：沒一家能打

快訊／碰！高雄警騎公務機車執勤　交叉路口與騎士相撞2傷

6種平民食材助秋季養生　中醫：關鍵在養肺

紐西蘭學者揭中國套取敏感技術　反遭校方打壓

貝林格G7敲逆轉陽春砲！道奇4比3退勇士　4年內3度進世界大賽

J聯賽／日本拜仁！川崎前鋒豪創11連勝　成1999年以來首隊

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

社會熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

上兵跑3000m超過15分鐘！士官長「碼表歸零」報過關

18歲無照男飄移失敗　撞進烤鴨店下車躺地

嘉義女火場救兒成焦屍！鄰居還原現場：哭得好可怕

高雄大樓凶殺案！他遭鎌刀猛砍數刀亡　住戶：血都乾了

新北警連開11槍　惡匪衝撞逃逸

網拍老闆娘墜15樓亡　閨蜜目睹全程崩潰

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　「茉莉香」成破案關鍵

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍腹奪命

汐止三屍凶宅母女冤靈頻現身　檢警：3人怨念非常深

司機半癱討賠2815萬　僅獲判8.7萬

更多熱門

相關新聞

亞洲波神4年前被爆染病　判決出爐

亞洲波神4年前被爆染病　判決出爐

擁有「亞洲波神」之稱的女藝人巧巧（王騴之）4年前被《周刊王》爆料染病墮胎，她不滿報導不實，怒告撰文記者加重誹謗罪，台北地院判記者有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，也算是替自己討回一個公道。

批蔡英文假論文挨告　彭文正自請求處死刑

批蔡英文假論文挨告　彭文正自請求處死刑

406天後首開庭！質疑總統論文挨告　北檢傳彭文正

406天後首開庭！質疑總統論文挨告　北檢傳彭文正

買票怒飆「幹XX急拜」！神解釋：急著拜拜　判決曝

買票怒飆「幹XX急拜」！神解釋：急著拜拜　判決曝

罵人「小孬孬」　黃士修涉公然侮辱

罵人「小孬孬」　黃士修涉公然侮辱

關鍵字：

台北地院公然侮辱妨害名譽

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

鬥死炩妃成大贏家！穎妃「後宮孤苦39年」乾隆超嫌棄

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面