爭內車道遭騎士按喇叭　駕駛回嗆「一根手指」8000元飛了

記者黃翊婷／台北報導

鄭姓商人去年12月10日傍晚5時許開車行經台北市中正區和平西路一段，因為不滿陳姓騎士按喇叭，氣得停在路中央比中指。台北地院法官認為，鄭男事後只願意賠償騎士搭乘高鐵北上的費用，導致多次調解都以失敗，難認態度良好，最終依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。

▲鄭男突然停在路中央並對騎士比中指。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，鄭男當天開車沿著台北市中正區和平西路一段由東向西方向行駛，行經和平東路一段時，因為在內側車道與陳姓騎士發生行車糾紛，對方心生不滿按了一下喇叭，他竟然直接停在路中央，並搖下車窗比出中指回嗆。

由於鄭男接受偵訊時，對上述犯行皆坦承不諱。檢方調閱行車紀錄器檔案比對，發現事發地點為交通要道，還有許多人車往來，鄭男相當於是在不特定人得以共見共聞的道路上，做出貶低騎士個人社會評價、人格尊嚴的舉止，的確足以貶損騎士的人格、品行、名譽及社會評價，訊後依法起訴他。

台北地院法官認為，鄭男先前曾觸犯不能安全駕駛導致交通危險案件，他與騎士互不相識，僅因為路權起爭執就失去理性，雖然事後表明調解意願，但檢方數度安排調解，不是雙方均未到場就是意見不合，後來檢方傳喚又無理正當理由未到庭，犯後態度難認良好。

陳姓騎士坦言，之所以調解失敗，是因為鄭男只願意賠償他搭高鐵北上的費用，「我沒有意願繼續調解，希望（法官）能從重量刑。」最終，鄭男被法官依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。