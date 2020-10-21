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「台灣第一特務」涉共諜　退役上校遭聲押禁見

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▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲退伍上校張超然對記者高聲喊冤，經檢方訊問後遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者游宗樺／台北報導

國防部退役少將岳志忠遭檢調查出，涉嫌在2016年起透過同屬軍情局退役的上校張超然、周天慈，在對岸認識大陸國安人員後，岳趁赴陸時疑似交付涉及敏感軍情資料給對岸，檢調為此20日展開大規模搜查，其中張在移送北檢複訊時，還對媒體高呼「我是赫赫有名大特務」，堅稱自身的清白，經漏夜訊問後，遭檢方聲請羈押禁見，而岳、周2人則在凌晨被諭令以15萬元交保離開。

疑似替岳志忠接觸陸方國安人員的張超然在移送北檢時，面對媒體便高聲喊冤，直呼自己「是台灣第一個特務，六四天安門的時候，就我一個在大陸；我不能講我名字」，聽到媒體詢問是否有洩密，張立即反駁「放他的屁咧，吸收！汙衊的！我是國家派去大陸去工作的，退役也可以去，去幹特務啊，保衛台灣安全啊，我是赫赫有名的一個大特務。」

▲▼北檢凌晨諭令2人以15萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼北檢凌晨諭令岳、周2人以15萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼軍情局驚爆共諜滲透！岳姓退將涉洩密。（圖／記者劉昌松攝）

根據檢調掌握的情資，張超然和周天慈從2013年起，開始引薦軍情局退役的軍官赴陸，張還曾與傅姓退役上校同班機，並引薦傅男與陸方國安人員認識；同年，再次介紹另名王姓退役上校赴陸。2015年時，張、周找上退將岳志忠，到對岸與大陸國安人員認識，後來岳在2年內多次單獨或與張姓退役上校同行，繼續與對岸人士保持接觸，甚至交付可疑文件給對岸。

由於岳志忠在軍職期間，經手過不少資通機密業務，交付給對岸的文件中也疑似包含重要的敏感機密，檢調20日除將岳、張、周3名退將移送北檢複訊，還一併把岳曾任職軍情局的兒子、沒有軍職的妻子、女兒一併約談到案，全案朝違反《國家情報工作法》偵辦。經漏夜訊問後，岳的3名家人無保請回；自稱是「大特務」的張超然遭檢聲請羈押禁見，而岳、周2人則獲檢方諭令以15萬元交保，並在凌晨4時許交付保金離開北檢。

 

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