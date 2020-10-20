好友用耳見證！他帶12歲小女友情人節和諧完事...賠20萬囚1年半

▲桃園林姓男子前年情人節帶年僅12歲小女友參加友人聚會，林男竟拉小女友至廁所嘿咻，朋友從房間內都聽見呻吟聲。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子前年經友人介紹年僅12歲少女，雙方成為男女朋友，同年情人節晚上，林男帶小女友至友人住處參加聚會，幾杯黃湯下肚後，林男色慾薰心竟拉小女友到廁所內嘿咻，朋友從房間內聽見廁所傳來呻吟聲，案情曝光後，林男坦承雙方係你情我願，沒有強迫女友，少女也坦承未被強迫，地院法官審酌林男事後已賠償20萬元達成和解，全案依妨害性自主罪嫌將林男判處1年6月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，林男於2018年2月14日晚間帶著剛認識不久的小女友參加朋友家聚會，一群人喝酒聊天，凌晨5時許，林男趁著酒意竟拉小女友到廁所，在未違背小女有意願下雙方發生性行為，因小女友徹夜未歸，家人質問下發現林男趁機與未滿12歲小女友發生性關係，一怒帶少女驗傷提告。

林男在偵訊時坦承犯行，但辯稱雙方是你情我願且是男女朋友關係，沒有強迫或違背少女意願，少女承認自願與林男到廁所發生性行為，沒有被強迫。其他朋友也作證，曾在房間內聽到廁所傳出女子呻吟聲，事後發現2人一起從廁所走出來等語，檢方依妨害性自主罪嫌將林男起訴。

法官審酌，林男和少女雖為男女朋友，酒後一時衝動，無法抑制情慾，雖經對方同意下性交但仍觸法，已嚴重危害少女身心、人格發展，惟念林男犯後坦承犯行不諱，本案審理期間，且已私下與少女以20萬元達成和解，地院調解筆錄1份在卷可參，且犯後態度尚佳，並盡力彌補犯行造成損害，法官審結，林男對未滿14歲女子性交罪判處1年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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