光電入侵台東部落萬人反對　130人佔據政院要求終止錯誤決策

▲約130人聚集在行政院前，要求行政院光電專案小組召集人行政院副院長沈榮津出面協商。（圖／環境權保障基金會提供）

記者許展溢／台北報導

爭議多時的台東知本光電開發，即將進入中央審查程序最後關卡，卑南族卡大地布部落、荒野保護協會、環境權保障基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟和中華民國野鳥學會等近20個環保團體，約130人聚集在行政院前，要求行政院光電專案小組召集人行政院副院長沈榮津出面協商，請蔡政府基於所承諾的能源轉型正義，終止這項地方政府錯誤主導，傷害部落、生態及重創綠能形象的光電案。

環團說明，知本光電案於2018年由台東縣政府將知本溪口沖積扇161公頃土地租給國際韋能集團的盛力能源公司籌備處（韋能），預計裝置容量高達202MW，為東北亞最大的單一光電廠。場址在具有重要生態價值的知本濕地，且屬於卡大地布部落傳統領域，是綠能開發第一個實施原住民族諮商同意權的案件，卻爆發不尊重部落主權和破壞生態爭議。

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卡大地布部落主席林茂盛Rahan（拉罕，傳統領袖）與陳政宗（代理拉罕）聯合提出三大拉罕之聲明，說明知本光電案至今天已將近3年，從一開始沒部落參與及沒與部落諮商，到現在部落面臨許多的紛爭。拉罕集體看在眼裡，實在很難過。且「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」有許多缺失，台東縣政府及原住民族委員會的操作及法規解釋，侵害了卡大地布部落權益，連「非」部落族人都可以投票，影響投票結果，所以拉罕已提出訴訟主張投票結果無效。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷感謝各界響應「終止知本光電」連署行動，在短短半個月就超過萬人支持，今日會將12121連署人的心聲送進行政院。她表示，知本光電案在環境面上犯了選址對稀有地景造成破壞，是縣府失職、無法提出有效的保育對策，是業者失責，和台東縣府以最高回饋金（25.19%）為出租條件，造成業者以成本考量，沒有協商空間，是制度失靈3大嚴重錯誤

▲記者會後由行政院「能源及減碳辦公室」諮議黃國志接下陳情函。（圖／環境權保障基金會提供）



環境權保障基金會黃馨雯律師呼應部落的訴求，說明部落諮商同意相關程序漏洞百出，投票機制也未符合卡大地布部落的傳統決策，竟連不是卡大地布部落的族人，也可以來參與投票，嚴重侵害部落的自主權。綠色公民行動聯盟劉如意研究員認為，在法律效力未明情況下，台東縣政府與韋能都必須認知此案已窒礙難行，而此案仍將進入內政部區委會審議，呼籲主管機關經濟部、農委會和內政部應慎重看待，不應各行其是，成為橡皮圖章，行政院更應出面統合意見，儘快喊停審議過程。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅指出，中央雖已在致力發展「環境與社會檢核機制」等制度設計，卻不適用「魚電共生」以外的地面型光電，從台東知本光電案、苗栗石虎棲地，到最近台南將軍鹽田爭議，凸顯地面型光電案件管理依然失靈。環境權保障基金會執行長涂又文說，台東縣政府預計每年可從韋能公司獲得2.4億元鉅額回饋金，這樣的緊箍咒使得縣府或業者雙方騎虎難下，無法使光電設計再兼顧生態和原住民權利，只有行政院從中央上位政策與區位選擇的合理性，終止知本光電，歸零後重新思考，才不會重創綠能發展。

環團最後提出由行政院出面與台東縣政府和盛力公司（韋能能源集團）協商，終止知本光電開發。針對地面型光電儘速訂定友善環境與社區的選址和審查制度，落實資訊公開及公民參與2訴求。記者會後由行政院「能源及減碳辦公室」諮議黃國志接下陳情函。