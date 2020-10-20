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于美人任親民黨58天發言人　親口認「後悔死了」

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于美人出席活動，自爆後悔擔任親民黨發言人。（翻攝自于美人臉書）

圖、文／鏡週刊

于美人19日出席《意外之外：與于美人深度對談》活動，該本書談到了于美人在接下親民黨發言人共58天的「意外之旅」。她表示親民黨的余湘影響她相當多，對於親民黨發言人一職，她笑說：「很多人問我答應余湘接發言人後不後悔，我後悔死了！其實回想人生做很多事後悔，過程又是我學到最多東西的時候。」

于美人昨（19日）出席許復新書《意外之外：與于美人深度對談》活動，聊到在選舉期間，接下親民黨發言人一職，她表示這本書並沒有其他的政治聯想，也說雖然「人生按部就班是最安全的，但只有意外之旅可以豐富你的生命」。

她受「媒體教母」余湘之託，擔任親民黨總統候選人宋楚瑜發言人一職，原本以為欠對方的人情還完了，結束後反而覺得是自己欠了她，「因為我學習到很多以前沒經歷過的事」。而當時她參與打選戰，團隊也特別在服裝上下功夫，是台灣唯一注意到配色的競選團隊，因此吸引外媒注意。

被問到之後是否考慮從政參選？于美人秒答：「不會不會！我知道這裡面的水很深，我已經很有收穫了。」


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