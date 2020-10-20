懷疑老公出軌「逼公園露鳥」！女老師新婚第2年離家…床戰小王17次

圖、文／鏡週刊

新北市一對國中老師夫妻檔2015年結婚，女老師新婚2年後突然離家，事後被老公逮獲她與另名蔡姓小王不但常出遊，同住期間還拍攝親密照片，2人甚至發生過17次性行為，老公為此精神大受打擊，怒對2人提告，新北地院審結後，判處女師與蔡姓小王須賠償他30萬與5萬元。

判決書指出，該名女老師多年前曾因懷疑老公外遇出軌，曾強逼他在高雄某處公園附近脫褲露鳥，最後被依強制罪遭處拘役20日。沒想到女師又在婚後第2年突然離家出走，老公委託徵信社暗中調查，得知原來老婆當時常與另一名蔡姓小王同住。

老公還查出，女師外遇期間不但曾多次拍攝親密照片，甚至還一同出遊享受美食，兩人根本就像一對夫妻，甚至在多張合照中還發現，2人曾在床上裸身，彼此身體緊貼相依，互動極為親密，已達情侶層次，甚至還查出兩人至少已性交17次，令他相當難堪。

新北地院審理時，女師極力否認曾經外遇，還指控親密照都是老公強取她手機不法取得，認為不具證據能力。

法官審酌認為，女師行為明顯已侵害老公的配偶權，足以破壞2人婚姻，但考量女師從2017年8月起留職停薪至今，判決需賠償老公30萬元，可上訴。小王蔡男部分，橋頭地院另案審結需判賠5萬元確定。



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