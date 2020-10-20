　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

18歲高職生還沒畢業「就娶2房」！媽當場昏倒...大房無奈：以為是賓客

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

高職生還沒畢業就要娶2房，男方媽媽當場昏倒。（翻攝自IG／makassar_iinfo）

▲高職生還沒畢業就要娶2房（左大房，右二房）。（翻攝自IG／makassar_iinfo）

圖文／鏡週刊

上週一（10/12），一場1夫2妻的宗教婚禮在印尼龍目島舉行，丈夫艾哈邁（Ahmad Rizal）摟著2嬌妻笑容燦爛，其中1名女性則顯得不那麼開心。印尼論壇新聞（Tribunnews）報導，艾哈邁37歲的父親阿尤尼（Ayuni Rizal）於婚禮舉辦後的週日（10/18）分享身為父母，迎娶2位兒媳的無奈與痛苦。

18歲的艾哈邁是家中長子，就讀職業高中（SMK）3年級，上個月17日才與擁有國中學歷（SMP）的F女結婚，父母給了F家族250萬印尼盾（約新台幣5千元）聘金，對男方家庭算是很大的負擔。沒想到婚禮才過1個禮拜，就讀高中（SMA）的M女帶著家人上門，表明艾哈邁必須和M女結婚。

父親阿尤尼坦承M家庭來訪時他還在睡，妻子聽聞對方來意當場昏倒，才入門的F女更是無奈，她以為Ｍ女是來拜訪新婚夫妻的客人，對丈夫和眼前狀況感到失望。F女哀怨道，事情已經發生，「我們必須努力過得快樂。」

儘管萬般不情願，男方父母最終還是同意讓M女入門，給了M家族100萬印尼盾（約新台幣2,000元）聘金，再花費5,000萬印尼盾（約新台幣10萬元）為兒子和2位媳婦舉辦傳統宗教儀式婚。然而他們沒有通知印尼宗教事務部辦公室（KUA），因此婚姻可能不受國家法律保障。

第1任妻子F女無奈接受，丈夫和第2任妻子M女拒絕發表評論。（翻攝自IG／makassar_iinfo）

▲第1任妻子F女無奈接受，丈夫和第2任妻子M女拒絕發表評論。（翻攝自IG／makassar_iinfo）

男方父母對兒子唯一的要求，就是完成高職學業，如果能拿到大學文憑更好，找份好工作才能養活自己和2位妻子。艾哈邁就讀的職業高中則表示，沒有學生結婚（重婚）就退學的先例，將提供艾哈邁繼續學習的機會。

印尼2.6億人口中，雖然有高達87.2%的穆斯林人口，不過多妻制一向是爭議性議題，融合伊斯蘭信仰的婚姻法確實在某些嚴苛的條件下允許「一夫多妻」，比如原配重病、無法生育，還要得到宗教顧問允許等。「一妻多夫」則被嚴格禁止。


更多鏡週刊報導
叔叔我不想努力了！　高中妹同居大叔男友靠他養
少女見網友竟遭囚禁32天　PS4成救命關鍵
自家公寓當起大麻自耕農　日本19歲女高中生遭逮

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
軍情局爆共諜！　3退役校級軍官遭約談
峮峮回到球場了！　應援兄弟例行賽主場最終戰
董至成簽字終結21年婚　兒子監護給前妻
快訊／北市信義路銀行驚傳搶案！民眾提領40萬元遭搶劫
許效舜改當殯葬大亨　砸150萬「每月6位數進帳」
快訊／大陸撤告了！ 斐濟承諾派人協助我外館未來活動
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

18歲高職生還沒畢業「就娶2房」！媽當場昏倒...大房無奈：以為是賓客

浴室門生出「詭異白團」！沖掉竟又秒速冒出　神人一查曝真相

孩子拍出「最萌體型差」！好市多買垃圾桶　實體收到讓她秒笑噴

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

18歲「蝶王」王冠閎泳破世青紀錄　超鮮6塊腹肌網暴動：根本天菜！

18歲高職生還沒畢業「就娶2房」！媽當場昏倒...大房無奈：以為是賓客

浴室門生出「詭異白團」！沖掉竟又秒速冒出　神人一查曝真相

孩子拍出「最萌體型差」！好市多買垃圾桶　實體收到讓她秒笑噴

美式經典「銀彈露營車」露天咖啡！還能睡人　苗栗橘舍三食新玩法

一日快閃優惠！東森購物買Apple再回饋3%　5款熱銷夯品最高現省4千

台東某國中棒球隊爆性霸凌！學弟血淚手繪現場圖：學長逼我當眾自慰

共機下午又來！一天內3度擾台　我空軍廣播驅離

熱情柴犬路遇朋友開心狂奔　對方傻眼繞路：跟你很熟？

軍情局退將涉洩密對岸　2退役上校疑任牽線人同遭約談

「海面上有3顆頭！」雲林3男挖蛤蜊險遭滅頂　 海巡急奔驚險救援

按摩師拉開衣領「下探撥胸」！被女客抓包…秒裝蒜：胸部沒穴道

議員嗆「民眾交通違規市長該負責」　侯友宜苦笑回應了

4款疫苗進入臨床三期　陸衛健委：年底產能可達6.1億劑

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

新奇熱門新聞

18歲高職生還沒畢業就娶2房　大房無奈媽媽昏倒

宛如神話生物！母鯊腹中藏「獨眼白鯊魚」

好市多買垃圾桶　實體收到秒笑噴

浴室門長詭異白團　沖掉卻秒冒出

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

一包鹽酥雞分手　男友怒飆：我才吃6塊

男友拒吃爆乳姊妹　女友：為什麼不上

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

最差駕駛！女不會回轉困停車場

造價87億　這建築讓人想歪大爆紅

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

講幹話列精神病　網路KUSO圖瘋傳

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

更多熱門

相關新聞

王家梁眼疾不醫恐失明　動完手術報平安

王家梁眼疾不醫恐失明　動完手術報平安

王家梁上月被本刊爆出因為連軋兩檔戲，沒時間處理眼疾問題，恐有失明危機。昨（19日）晚他在臉書發文，表示前幾天已經去做手術，希望粉絲不要擔心。

女老師新婚2年離家床戰小王17次　夫崩潰告

女老師新婚2年離家床戰小王17次　夫崩潰告

《上古卷軸6》恐不在PS5平台推出

《上古卷軸6》恐不在PS5平台推出

中國毒王逃獄後　印尼叢林上吊亡

中國毒王逃獄後　印尼叢林上吊亡

曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓　南開科大：沒逼退

曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓　南開科大：沒逼退

關鍵字：

印尼Ahmad RizalAyuni Rizal鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」只剩鞋子

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面