18歲高職生還沒畢業「就娶2房」！媽當場昏倒...大房無奈：以為是賓客

▲高職生還沒畢業就要娶2房（左大房，右二房）。（翻攝自IG／makassar_iinfo）

圖文／鏡週刊

上週一（10/12），一場1夫2妻的宗教婚禮在印尼龍目島舉行，丈夫艾哈邁（Ahmad Rizal）摟著2嬌妻笑容燦爛，其中1名女性則顯得不那麼開心。印尼論壇新聞（Tribunnews）報導，艾哈邁37歲的父親阿尤尼（Ayuni Rizal）於婚禮舉辦後的週日（10/18）分享身為父母，迎娶2位兒媳的無奈與痛苦。

18歲的艾哈邁是家中長子，就讀職業高中（SMK）3年級，上個月17日才與擁有國中學歷（SMP）的F女結婚，父母給了F家族250萬印尼盾（約新台幣5千元）聘金，對男方家庭算是很大的負擔。沒想到婚禮才過1個禮拜，就讀高中（SMA）的M女帶著家人上門，表明艾哈邁必須和M女結婚。

父親阿尤尼坦承M家庭來訪時他還在睡，妻子聽聞對方來意當場昏倒，才入門的F女更是無奈，她以為Ｍ女是來拜訪新婚夫妻的客人，對丈夫和眼前狀況感到失望。F女哀怨道，事情已經發生，「我們必須努力過得快樂。」

儘管萬般不情願，男方父母最終還是同意讓M女入門，給了M家族100萬印尼盾（約新台幣2,000元）聘金，再花費5,000萬印尼盾（約新台幣10萬元）為兒子和2位媳婦舉辦傳統宗教儀式婚。然而他們沒有通知印尼宗教事務部辦公室（KUA），因此婚姻可能不受國家法律保障。

▲第1任妻子F女無奈接受，丈夫和第2任妻子M女拒絕發表評論。（翻攝自IG／makassar_iinfo）

男方父母對兒子唯一的要求，就是完成高職學業，如果能拿到大學文憑更好，找份好工作才能養活自己和2位妻子。艾哈邁就讀的職業高中則表示，沒有學生結婚（重婚）就退學的先例，將提供艾哈邁繼續學習的機會。

印尼2.6億人口中，雖然有高達87.2%的穆斯林人口，不過多妻制一向是爭議性議題，融合伊斯蘭信仰的婚姻法確實在某些嚴苛的條件下允許「一夫多妻」，比如原配重病、無法生育，還要得到宗教顧問允許等。「一妻多夫」則被嚴格禁止。



更多鏡週刊報導

叔叔我不想努力了！ 高中妹同居大叔男友靠他養

少女見網友竟遭囚禁32天 PS4成救命關鍵

自家公寓當起大麻自耕農 日本19歲女高中生遭逮