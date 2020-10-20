不鼓勵2歲吃萊豬還進口？　陳佩琪嗆陳時中：要悲天憫人！

▲陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中先前被問到，2歲以下幼童能否食用萊豬時，以「不鼓勵，但沒禁止」回應，引發各界抨擊。台北市長柯文哲的妻子陳佩琪20日在臉書就萊豬議題、疫苗之亂，再度開嗆陳時中。陳佩琪直言，坐神壇能力不拘，最基本的條件要悲天憫人、一視同仁，自己不吃，就不要給人吃。

陳佩琪指出，每次講到萊豬進口，常被酸「既然自稱醫師， 反對就拿出有害的證據來呀！」這些酸民可能不太了解，是決定進口的決策者要拿出無害的研究證據，而不是要反對者拿出證據，食安不是要採最高標準？台灣又沒鬧飢荒，有疑慮就不要進口、不要吃。

陳佩琪認為，流感疫苗今年搶打，原因或許比較複雜專業，導致衛福部無法估算，若為國人健康把關，萊豬該不該進口， 用膝蓋想想就知道，坐神壇能力不拘，最基本的條件只要有悲天憫人、一視同仁的襟懷就夠了，自己不吃，就不要給人吃，這事件令人感慨， 現在的官員到底是專業重要？還是效忠重要？

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