雙人一泊二食住宿券最低38折！礁溪長榮鳳凰酒店...線上旅展開搶

▲▼雙人一泊二食住宿券最低38折！礁溪長榮鳳凰酒店強檔線上旅展開搶。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

礁溪長榮鳳凰酒店強檔ITF線上旅展開搶了！即日起至11月06日，遊客不用到現場人擠人就能用旅展價享受頂級溫泉，超值住宿券、餐券、泡湯券一次推出，雙人一泊二食住宿券最低38折，桂冠自助餐雙人餐券下殺64折，所有商品皆能享買10送1（單一品項），消費再加碼抽一日遊泡湯+餐券及套房住宿券。

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礁溪長榮鳳凰酒店表示，這次在ITF線上旅展推出9項優惠商品，其中最受歡迎的一泊二食「雙人住宿券」，入住高級洋式客房、含雙人早餐、晚餐（桂冠自助餐廳、煙波亭火鍋2選1），並可使用館內千坪慢活SPA溫泉設施、參與館內DIY課程、晨間健行、夜間表演等超豐富行程，每張住宿券只要$7,199元、折扣低至38折，CP值超高超值住宿券，為即將來臨的冬季溫泉旅行做準備，絕對要入手！

另一項吃貨必備明星商品－桂冠自助餐廳雙人餐券，午、晚餐皆適用，原價$2,156，旅展價只要$1,388，買10張再送1張，最低1人只要$630；高級/綠景湯屋雙人泡湯券（使用90分鐘）每張$1,080，獨享私密空間，恣意享受美人湯泉所帶來的淨化與甦醒；不能不搶的還有慢活SPA＋桂冠自助餐廳午（晚）餐的一日遊單人券，售價$988，等於用餐享免費泡湯，暢玩礁溪最大1,500坪水療泉湯與任選午、晚餐吃到飽，現省$890！

礁溪長榮鳳凰酒店ITF線上旅展吸睛產品：

住宿券：高級洋式客房平日一泊一食住宿券/ 特惠價$6,600元/ 原價$16,600元 /4折/買10贈1。高級洋式客房平日一泊二食住宿券/ 特惠價$7,199元/ 原價$18,756元 /38折/買10贈1。

餐券：桂冠自助餐廳平日雙人午(晚)餐券/ 特惠價$1,388元/ 原價$2,156元 /64折/ 買10贈1。湯套券：慢活SPA平日單人券/ 特惠價$360元/ 原價$800元 /45折/ 買10贈1。高級/綠景湯屋平日雙人券/ 特惠價$1,080元/ 原價$2,300元 /47折/ 買10贈1。

一日遊券：

慢活SPA+煙波亭火鍋餐單人平日券/ 特惠價$888元/ 原價$1,548元 /57折/ 買10贈1。慢活SPA+桂冠自助午(晚)餐單人平日券/ 特惠價$988元/ 原價$1,878元 /53折/ 買10贈1。高級/綠景湯屋+雙人午茶/ 特惠價NT$1,288元/ 原價NT$3,180元 /41折/ 買10贈1。高級/綠景湯屋+桂冠廳雙人自助午(晚)餐/ 特惠價NT$2,088/ 原價NT$4,456元 /47折/ 買10贈1。

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