撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」剩鞋子...遊客驚喊吃了

▲上海野生動物園發生熊吃人意外。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

上海野生動物園17日發生駭人意外，一名園區工作人員在猛獸區工作時，遭到一群熊撕扯攻擊，最終意外死亡。現場驚悚畫面曝光，只見飼育員遺體遭群熊圍住分食。

綜合媒體報導，有目擊者表示，當時熊區附近有挖土機在施工，他們一行人搭乘巴士路過時，發現飼育員遭到至少5頭熊拉扯「吃了」，挖土機司機雖然一度驅趕未果，最後大家眼睜睜看著人被活生生拖走，分屍食用。

沒多久，現場只看到死者的衣服、掉落的鞋子，下車的時候聽說人已經死了，警察也已經趕到現場，挖土機、觀光車司機都嚇得說不出話。而在現場外面中可見，一群熊低頭圍在河邊，其他熊也跑過來，車內乘客嚇得問「牠們在幹嘛」、「有一個人」。

事件發生後，上海野生動物園18日發佈公告，園區一名工作人員17日在猛獸區實施作業時，遭受熊攻擊身亡，園區當下立即啟動應急方案，啟動猛獸區(車入區)臨時關閉應急措施，在19日已關閉猛獸區車入園通道，禁止遊客進入。

對於為什麼會有工作人員在車外活動，上海野生動物園回應表示，多方正在同步進行調查，正在善後，一切以公告為准，不會做其他回應。

有一名曾經到訪過上海野生動物園該區的遊客透露，有些熊會直接撲到觀光車上討食，把車體衝得晃動，呼出的熱氣讓人害怕，當時沒有看到工作人員在外面，現在看到事故很害怕，如果當時車子拋錨怎麼辦。