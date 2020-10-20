違反伊朗制裁！　美國務院：將中國6企業、2個人列黑名單

▲美國國務院19日宣布，將2名中國個人與6家實體企業列入黑名單。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，美國國務院19日宣布，將2名中國個人與6家實體企業列入黑名單，因他們違反伊朗制裁規定，在某情況下與伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）合作。

據了解，被列入黑名單的企業包含，仁達投資控股集團（上海）有限公司（Reach Holding Group（Shanghai）Company Ltd）、仁達航運（Reach Shipping Lines）、Delight Shipping Co., Ltd.、Gracous Shipping Co.Ltd.、Noble Shipping Co.Ltd.和Supreme Shipping Co.Ltd。

其他兩名個人制裁對象則為仁達投資控股集團（上海）有限公司執行長陳國平（Eric Chen）、總裁何毅（He Yi）。

美國國務院對這六家企業提出多項指控，如提供與伊朗航運業有關的重要商品或服務，且仁達投資控股集團和旗下的仁達航運，還幫助IRISL及其子公司逃避美國的制裁。蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中表示，這次行動是向全球利益相關者發出警告，「若你和IRISL做生意，你將會面臨被美國制裁的風險。」