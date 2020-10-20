磁吸力多強？蘋果「MagSafe手機殼」開箱影片曝光　互吸實測揭曉

▲MagSafe手機殼新台幣1490元。（圖／翻攝自蘋果爹Youtube）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果發表會除了iPhone 12系列是亮點外，還有「MagSafe」配件系列，其多樣用法引發網友討論，未來可能改變用戶習慣。忠實果粉Youtuber「蘋果爹」就開箱蘋果原廠MagSafe矽膠、透明保護殼，直接實際操作看兩支裝有磁圈的手機是否會吸在一起。

蘋果爹表示，今年iPhone12保護殼最特別的地方，在於內含MagSafe的磁鐵圈。單從矽膠殼看不出來，但透明殼有個白色圈圈，下面有幫助定位的磁鐵，可在透明殼上明顯看出。

▲白色MagSafe保護殼相當突兀。（圖／翻攝自蘋果爹Youtube）

蘋果爹認為，透明殼底下有開邊，摔下去如果撞到底部的角，可能比較危險；按鈕的感覺跟先前材質差不多，握起來手感比裸機好，但厚度跟寬度相對增加。即使放到白色手機上，磁圈還是非常明顯，很在意的人可能要再考慮一下。

矽膠殼有透明的保護膜，隱約能看到透明磁圈部分。蘋果爹指出，這次矽膠質感比較滑順，放口袋可能比較不會卡到，但可能有些毛屑，且按壓感比透明殼好很多，套起來比螢幕高出一些。

▲兩支裝有MagSafe手機殼的iPhone無法互吸。（圖／翻攝自蘋果爹Youtube）

許多網友最好奇的是，兩個有磁力的保護殼到底能不能互吸？蘋果爹實測後發現無法，可能目前iPhone是樣機，裡頭沒有磁圈，要等到iPhone實機出來後才能確定，裡面磁圈的吸力也會更強。不過拿磁鐵來試，還是可以吸在手機殼上。

這兩種手機殼都是50元美金（新台幣1490元），可能多了磁圈的關係，價格比以前系列手機殼貴，值不值得仍要看使用者喜好判定。