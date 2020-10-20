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朱銘兒童藝工再添生力軍　金山、萬里五校小小導覽員登場

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▲朱銘兒童藝工再添生力軍 金山、萬里五校小小導覽員登場。（圖／朱銘美術館提供）

▲12位兒童藝工和5校師長及家長在美術館大合照。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

朱銘美術館兒童藝工18日下午籌辦自己的結訓典禮「 的一天」。10~12歲的兒童藝工們，自製動畫影片記錄八個月的訓練課程，在家長、師長、校長、以及美術館賴素鈴館長的見證下，慶祝他們獲得結訓證書，小小導覽員即將正式上線，每周日下午帶著遊客體驗他們眼中的美術館之美。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，兒童藝工的培訓不但增進學童的藝文涵養、自我表達、組織企畫能力與自信心，也是陪伴他們一輩子的美好回憶，這一年即使受到疫情的影響，小朋友仍堅持完成課程，相當不容易！

▲朱銘兒童藝工再添生力軍 金山、萬里五校小小導覽員登場。（圖／朱銘美術館提供）

▲萬里國小校長莊朝欽與兒童藝工開心合照。

賴素鈴說，年年舉辦、邁入第十六屆的兒童藝工，讓金萬地區學校有更緊密的連結，早年培訓的兒童藝工長大後也回饋美術館，以小額捐款的方式支持，深刻感受到他們對美術館的心意。兒童藝工是一個長期且有意義的計畫，同時給在地孩子很好的機會，希望各校招募能一直持續下去。

18日金美、三和、中角、萬里及金山等5校國小校長及老師也出席授證典禮，同時提到朱銘美術館兒童藝工的培訓，讓孩子主動自發、堅持不懈的學習、勇於在遊客面前導覽的互動能力，以及和同伴們共同創造，從無到有一起分享美好過程，正符合十二年國教課綱精神，以「自發」、「互動」、「共好」成就每一位孩子適性發展，非常感謝美術館給萬金地區的孩子參加多元活動，發展各種潛能一個機會。

▲朱銘兒童藝工再添生力軍 金山、萬里五校小小導覽員登場。（圖／朱銘美術館提供）

▲第十六屆12位兒童藝工一同宣誓。

剛成為兒童藝工的孩子說，在美術館感受到不同於學校的學習氛圍，試著和不同個性的人相處，和夥伴一起練習也能克服恐懼和緊張，並透過分享自己對於作品的想法，建立起成就感。參加授證典禮的家長說，「孩子的改變父母都看在眼裡，他們開始能夠自信表達，結交到志趣相投的朋友，這些過程不僅是孩子最美好的回憶，更讓家長們和孩子一同成長，感受到無比的驕傲。」

朱銘美術館兒童藝工培訓計畫，今年邁入第16屆，每年招募金山、萬里地區國小四、五年級的兒童擔任藝術種子，課程結合了美術館環境資源，內容包括戲劇導覽、動畫製作、藝術創作、生態環境認識、服務學習及導覽訓練等，每位孩子都會完成超過100小時的課程和數次的導覽實習，成為美術館兒童藝工的一份子。

▲朱銘兒童藝工再添生力軍 金山、萬里五校小小導覽員登場。（圖／朱銘美術館提供）

▲兒童藝工需要通過導覽驗收，才能正式成為美術館的小小導覽員。

秉持創辦人朱銘先生「種活藝術的種子在心田」之理念，朱銘美術館回饋在地、照顧偏鄉，自2004年起推動藝工社群計畫，讓美術館成為金山、萬里地區孩子們的大教室，迄今已培育了近300位小藝工，更榮獲106年「教育部藝術教育貢獻獎」、及2017年「ICOM-CECA國際博物館協會最佳案例獎（Best Practice Award 2017）」，與羅浮宮齊名，乃亞洲唯一獲獎的私立美術館。

【兒童藝工定時導覽】每週日下午14：00、14：40。
若因天候影響或適逢學校考試期間，當週兒童藝工導覽場次將取消。

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