　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市新化分局警方1天破獲2起竊案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化分局警方1天破獲2起竊案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局19日罕見單日破獲2件竊案，新化派出所警員破獲機車竊案，知義派出所警員破獲手機竊案，新化警友會獲悉，將頒獎表揚有功員警。

▲台南市新化分局警方1天破獲2起竊案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局指出，第1件為新化派出所警員王智樑、李羽峰，於10月17日凌晨4時許接獲民眾報案，稱其停於新化區民生路住家前機車遭竊，經員警到達了解現場勘查，並立即循線調閱監視器逐一比對，鎖定居住於安定區蘇厝里42歲黃姓竊嫌，員警於19日發現黃嫌行蹤將其逮捕，黃嫌警詢時自述其行經上述地點竊取該輛機車，意圖做為其代步所用，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市新化分局警方1天破獲2起竊案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第2件為知義派出所警員呂勝雄執勤務時，於19日上午8時50分接獲民眾報案，在新化知母義統一超商皮包遭竊案，員警迅速到場時犯嫌已逃逸，詢問報案人得知犯嫌使用之交通工具及特徵、逃離方向後，積極調閱沿線路口監視器，於上午9時16分許，在新化區中正路和平街口，逮捕43歲鄭姓竊嫌，在其身上當場查扣竊取財物，經擴大偵辦贓物手機時發現，鄭嫌另於19日上午8時25分，在新化區中興路竊取三星牌手機1支，經通知被害人指認無誤後以竊盜現行犯移送台南地檢署偵辦。

▲台南市新化分局警方1天破獲2起竊案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局長歐祖明表示，自上任以來，為激勵士氣，已爭取警友會針對表現績優員警頒發獎勵金，只要員警勇於任事，對治安、為民服務等勤、業務有好表現，皆會利用公開集會機會頒發；獎勵金額雖不多，但卻是對工作表現優異員警的肯定，特別感謝新化警友會當分局堅強的後盾。

・一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題
 

ET快訊
快訊／台中遊覽車連環撞6車　司機離奇消失5人傷
下層全爛光！好市多「黑斑葡萄」釣出大票苦主　業者回應了
快訊／張綱維掏空遠航案　北院裁准「1億元交保」
iOS14截圖新招！他實測「輕敲側面」也成功　網曝1致命傷
「國一數學題」老爸看了也嚇呆　解答曝光超簡單
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

新竹火車站行人要道　竹蓮地下道整建...單車菜籃族有福了

一日獵人體驗！　「原來我們那麼近」重現原民狩獵文化

流感疫苗施打喊卡！　王家貞痛批民進黨政府最得意的「超前部署」在那呢？

為罹患肝病同鄉發願　草嶺村青年肩負神尊行腳百里進香祈福

超前部署Qwater　南水局檢測備援供水新利器

強化台南救護能力　璟馨婦幼醫院義捐救護裝備器材

看見台灣農業軟實力　弘光科大健康取向力助水果升值

無主孤魂託夢曝屍荒野　安置台南新化「海生萬應公祠」古禮祭祀

去年狂吸70萬人潮！展現「全台最美星空」　太平洋靚彩節登場

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

新竹火車站行人要道　竹蓮地下道整建...單車菜籃族有福了

一日獵人體驗！　「原來我們那麼近」重現原民狩獵文化

流感疫苗施打喊卡！　王家貞痛批民進黨政府最得意的「超前部署」在那呢？

為罹患肝病同鄉發願　草嶺村青年肩負神尊行腳百里進香祈福

超前部署Qwater　南水局檢測備援供水新利器

強化台南救護能力　璟馨婦幼醫院義捐救護裝備器材

看見台灣農業軟實力　弘光科大健康取向力助水果升值

無主孤魂託夢曝屍荒野　安置台南新化「海生萬應公祠」古禮祭祀

去年狂吸70萬人潮！展現「全台最美星空」　太平洋靚彩節登場

吃不到麥當勞！　米克斯撕爛紙袋「氣到昏昏去」癱地博爸同情

連3天三餐只吃牛排「18000大卡↑」　男星實測結果驚呆了！

台南私立幼兒園爆不當管教　教育局責令改善！家長加碼去年也有

中職／今年東山再起獎　聯盟已有人選需再討論

「比動物還不如」！北韓被控「性侵虐打嫌犯」人權報告揭獄中內幕

一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款

台中3大名校抗跌保值　南屯超額小學6年房價漲26%

炎亞綸92萬珍珠加身　花俏look迎加盟大日子

獨／辣妹偷錄猛男「視訊愛愛」...幕後黑手曝！網紅、國手成獵物

快訊／找到了！中油大林廠潛水員失蹤7日　中芸外海尋獲遺體

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

外送員助跑一腳踹爆門　住戶看監視器傻眼

桃園2020年國慶聯合婚禮　60對新人參加

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

全國登山日千人登太平雲梯

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

排4天等號碼牌！台中納骨塔塔位搶爆

冬夜天文營追星首選阿里山

嘉義大學「香蕉巧克力醬」　歡迎試嚐

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌

世界街舞大賽嘉義築夢者哈利挑戰南韓Hong10

林務局約僱森林護管員甄試

翁章梁呼籲接種流感疫苗

桃園農機大展　總統蔡英文出席

故宮南院「蒙古月」熱鬧登場

更多熱門

相關新聞

無主孤魂託夢曝屍荒野　獲安置古禮祭祀

無主孤魂託夢曝屍荒野　獲安置古禮祭祀

台南市新化區2014年間，在開闢聯外道路時，在新化第一公墓王公廟防空洞內及附近，發現3千具的無主遺骸，地方盛傳應是「噍吧哖抗日事件」遭屠殺義士，經地方共同努力，將這些遺骸安置在新化海生萬應公祠，新化區公所每年均依時節祭拜，以保地方平安。

建築界奧斯卡頒獎　公部門抱走最多獎！連納骨塔都獲肯定

建築界奧斯卡頒獎　公部門抱走最多獎！連納骨塔都獲肯定

金融業務菁業獎120件參賽破紀錄！　將於12月中舉行頒獎

金融業務菁業獎120件參賽破紀錄！　將於12月中舉行頒獎

「2020台南美展」頒獎典禮

「2020台南美展」頒獎典禮

台南市消友會第7辦事處表揚績優人員

台南市消友會第7辦事處表揚績優人員

關鍵字：

新化竊案新化警友會頒獎

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面