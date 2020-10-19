新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

▲台南市新化分局警方1天破獲2起竊案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局19日罕見單日破獲2件竊案，新化派出所警員破獲機車竊案，知義派出所警員破獲手機竊案，新化警友會獲悉，將頒獎表揚有功員警。

新化分局指出，第1件為新化派出所警員王智樑、李羽峰，於10月17日凌晨4時許接獲民眾報案，稱其停於新化區民生路住家前機車遭竊，經員警到達了解現場勘查，並立即循線調閱監視器逐一比對，鎖定居住於安定區蘇厝里42歲黃姓竊嫌，員警於19日發現黃嫌行蹤將其逮捕，黃嫌警詢時自述其行經上述地點竊取該輛機車，意圖做為其代步所用，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第2件為知義派出所警員呂勝雄執勤務時，於19日上午8時50分接獲民眾報案，在新化知母義統一超商皮包遭竊案，員警迅速到場時犯嫌已逃逸，詢問報案人得知犯嫌使用之交通工具及特徵、逃離方向後，積極調閱沿線路口監視器，於上午9時16分許，在新化區中正路和平街口，逮捕43歲鄭姓竊嫌，在其身上當場查扣竊取財物，經擴大偵辦贓物手機時發現，鄭嫌另於19日上午8時25分，在新化區中興路竊取三星牌手機1支，經通知被害人指認無誤後以竊盜現行犯移送台南地檢署偵辦。

新化分局長歐祖明表示，自上任以來，為激勵士氣，已爭取警友會針對表現績優員警頒發獎勵金，只要員警勇於任事，對治安、為民服務等勤、業務有好表現，皆會利用公開集會機會頒發；獎勵金額雖不多，但卻是對工作表現優異員警的肯定，特別感謝新化警友會當分局堅強的後盾。

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