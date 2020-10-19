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首搭公車到終點站有奇遇　撞見34年老司機退休...這一幕讓她哭了

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▲▼何默真搭公車巧遇74號復興幹線公車退休。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

▲何默真搭公車巧遇74號復興幹線公車退休，跟著集團員工一起參與司機的歡送趴。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

記者賴文萱／台北報導

《量販解密》作者何默真今（19）日在臉書分享一段公車奇遇，她第一次搭公車到終點站，就幸運撞見客運公司幫工作34年公車駕駛舉行的歡送退休趴，更令她感動的是，原來客運公司總經理也坐在同班車上，陪伴著司機開最後一班車。這段經歷被網友讚嘆「根本像電視劇」、「多難得多溫暖的奇遇」。

何默真今在臉書分享，她在中廣錄完「范瑞杰的異想世界」後，看到74號復興幹線公車正在等待斑馬線上的行人通過準備右轉，雖然和她要去的方向相反，但想說打開門再來問一下司機，哪裡可以搭車？

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車門打開，司機先生聽到何默真的問題後回覆，「可以搭到終點站換車啊！」何默真恰巧也正有此意！心想搭乘這班公車多年，從來沒有到過終點站呢。

▲▼何默真搭公車巧遇74號復興幹線公車退休。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

▲▼何默真搭公車到終點站，一下車發現外面站了十幾位穿著制服的司機大哥，竟然都在拍手，原來是遇上司機退休的重要時刻。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

▲▼何默真搭公車巧遇74號復興幹線公車退休。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

結果一到終點站，何默真往前門走想要跟司機說謝謝，沒想到門一開，外面站了十幾位穿著制服的司機大哥，竟然都在拍手。這時候司機大哥才害羞地說：「今天我退休啦！」

現場連首都客運集團總經理李建文也站在門口迎接，事實上，李總經理就坐在這班車上，陪伴著司機大哥，一起坐他職涯開的最後一班車回終點站。何默真說，李總經理很熱情地邀請她一起入內吃蛋糕，她也拿出手機拍了照片，但早被這一幕感動不已，熱淚盈眶。

▲▼何默真搭公車巧遇74號復興幹線公車退休。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

▲▼何默真搭公車巧遇74號復興幹線公車退休的重要時刻，被這段暖心奇遇深深感動。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

▲▼何默真搭公車巧遇74號復興幹線公車退休。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

這名退休司機大哥，名叫花敬鑫，75年工作至今已34年，不曾有任何事故，表現也很好。何默真說，桌子上放著兩個超級大的蛋糕，其實再過幾天就是花大哥生日，所以大家一起送花給他，幫他唱生日快樂歌。

何默真分享對這段奇遇的感觸，天啊！太幸運了！當下掩飾不了自己內心的澎湃，她也拿出包包裡的《量販解密》，寫上祝福，送給花大哥，還趁機給了他一個擁抱。她也驚嘆，何其幸運能遇見這個重要時刻，也感受到首都客運集團對退休員工溫馨感人的重要時刻。

▲▼何默真搭公車巧遇74號復興幹線公車退休。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

▲▼何默真恰巧搭上34年公車司機退休前的最後一班車，幸運參與到這個重要時刻。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

▲▼何默真搭公車巧遇74號復興幹線公車退休。（圖／《量販解密》作者何默真授權提供）

何默真受訪表示，平常搭這班車，都沒在車上看到穿西裝的民眾搭乘，到了終點站才發現原來該民眾就是首都客運總經理，他特別搭上退休司機所駕駛的最後一趟車，並到終點站號召所有同仁給司機驚喜，還準備超大蛋糕，預先幫司機慶生，以此謝謝他過去34年為客運公司所做的一切。

在她分享這段奇遇到臉書後，底下引來網友留言回覆「多難得多溫暖的奇遇」、「set都set不出來的奇遇竟然被姐遇到…超溫暖的」、「感動！有搭過花大哥的車！」、「很温暖的企業文化，首都客運真的很感心，當然妳也是福星才能見證這一幕」、「這段奇遇真是太令人感動了，根本電視劇 」。

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