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社會 社會焦點 保障人權

深夜超車挨罵變態！騎士氣到照做　推傷「長輩」代價16萬元

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記者黃翊婷／綜合報導

阿強（化名）去年7月17日凌晨1時許騎機車行經台南市某國中後方的產業道路，超車時被女騎士小蘋（化名）罵了一聲「變態」，雙方因此發生爭執，他不僅伸手搶車鑰匙，還大力襲胸，因而挨告性騷擾，被判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，再加上一審強制罪的部分，總計挨罰16萬元。

▲▼機車、騎士、腳踏墊、龍頭、摩托車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲阿強怒搶小蘋的車鑰匙。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

判決書中提到，阿強當天行經事發路段遇到深夜獨自騎車的小蘋，從後方超車時突然挨罵「變態」，因此心生不悅，立即停車擋住去路，接著走過去伸手越過龍頭奪取車鑰匙，過程中不小心碰到對方的右胸，車鑰匙也因為拔取不當而彎曲損壞。

小蘋看到車鑰匙被搶，氣得質問為什麼，沒想到下一秒阿強就伸手大力觸摸她的左胸，力道之大導致左側胸壁擦挫傷，她嚇了一跳趕緊打電話向丈夫求救。阿強見狀則立即騎車逃離現場，但隨即就被警方逮捕。

對於上訴指控，阿強否認襲胸並辯稱，應該是小蘋騎車自摔造成的。不過，台南地院一審法官並未採信他的說詞，並依強制罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，另外再依強制猥褻罪判處10月有期徒刑。

▲▼鑰匙,磁扣,鎖門,開鎖,感應鈕。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲小蘋被搶鑰匙，還遭大力襲胸。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本案無關）

阿強不滿提出上訴。台南高分院合議庭認為，阿強稱小蘋的傷勢是摔車造成，但一般摔車通常都是傷到身體下半部，鮮少是只有上半身受傷，女方此部分證詞應可採信。

合議庭接著指出，假如小蘋真的有意誣陷，大可連同第一次搶鑰匙時不小心碰到胸部的部分也算進去，但她僅針對第二次故意襲胸提出控告，顯然並沒有混淆、誣陷之虞；加上阿強在事後理論時有坦承摸胸，可見上述辯詞僅是卸責之詞，不足採信，最終裁定撤銷原判決強制猥褻罪部分的部分，改依違反性騷擾防治法判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

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