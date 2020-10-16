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變態醫師北捷「二度襲胸」下跪求和解　被害女怒：非初犯不原諒

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記者邱中岳／台北報導

8月30日上午9時許，1名女子搭乘捷運淡水線，被1名男子涉嫌伸出鹹豬手，女子事後感到相當不滿對男子提出告訴，警方通知該名男子做筆錄，事後還發現該名男子竟是宜蘭知名醫院的伍姓主治醫師，事後林女受訪表示，「不是第一次了，所以不會和解」。

警方調查，26歲的林姓女子，在8月30日上午9時許，搭乘從紅樹林開往象山的捷運淡水線，坐在車廂時，卻突然感覺胸部被一旁站立的35歲伍姓男子觸碰，最後在當天下午14時許前往忠孝西路派出所報案。

▲▼林姓女子強調不會與伍姓男子和解，因為根本不是第一次犯案。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲林姓女子強調不會與伍姓男子和解，因為根本不是第一次犯案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，事後發現伍姓男子涉案嚴重，隨即通知伍姓男子到捷運警察隊說明，伍姓男子到案後坦承，「一時間忍不住」，所以才會用衣服當掩護，去觸摸林姓女子的胸部，事後也依照性騷擾防治法送辦。

據悉，已婚的伍姓男子，為羅東博愛醫院復健科的主治醫師，且曾經在2009年7月間，搭乘莒光號趁機對20歲的女子伸手襲胸，當時女子並未察覺，最後一旁乘客發現伍男二度犯案才發現伍男惡劣行徑。

▲▼林姓女子強調不會與伍姓男子和解，因為根本不是第一次犯案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲伍姓醫師摸完女子胸部，遭女子大聲斥責，最後緊急逃離捷運車廂。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓女子也出面表示，剛開始他（伍男）靠得離我蠻近的，原本以為是車上太多人，伍姓男子就一直碰到我的手臂，當時原本也沒有多想甚麼，最後用手臂甩掉對方的手，最後直接抓胸部，才會氣得幹譙伍男。

最後伍姓男子當場跑走，事後在臉書社團《爆料公社》看到該名男子摸別人的影片，被警察找去指認時得知名字，上網搜尋才發現伍姓男子的惡行，且伍到案時還當場下跪，承辦警員還直言「你應該不是向我下跪」。

伍姓男子還向警員表示，「希望能夠傳達誠意給對方，與對方達成和解」；林女則表示，原本還有考慮要和解，但發現伍姓男子根本不是第一次，所以不會和解。

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