清潔工喊：讓大哥抱一下...從後方貼近雙手下探！她嚇到身體猛抖

▲阿義性騷擾女同事，而被判處2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名清潔工「阿義」（化名）日前趁著另名女清潔工「花花」（化名），不注意的時候，藉機從後貼近對方，並觸碰她的臀部，而阿義事後竟然還辯稱，只是想要對花花表示謝意，行徑相當誇張。對此，台北地院審理後，依法判他2月徒刑。

判決指出，清潔工阿義日前在地下一樓垃圾儲藏室邊，看到另名清潔工花花，竟然就基於性騷擾犯意，趁她來不及抗拒時，從後方貼近並伸手環抱對方，過程中不僅觸碰花花的腹部，甚至還伸手撫摸了她的臀部。

阿義誇張的行徑，讓花花氣得向主管投訴，而阿義辯稱，觸碰對方的身體只是想表達謝意，沒有性騷擾之意，而雖然花花也證稱，阿義在走入儲藏室前，確實有說，「謝謝，讓大哥抱一下」，但花花被抱住之後，當下身體猛抖了一下，並立刻離開現場，而她也表示，對於阿義的舉動毫無防備，確實被對方的所作所為嚇到。

對此，法官認為，兩人難認有何特別之親密私誼，且臀部並非一般正常社交禮儀下，所得觸摸之身體部位，一般女性應不會容許該部位任意讓異性甚至同性觸摸，如果阿義只是要表達謝意，亦無環抱花花並觸碰她腹部、臀部之必要。

對此，法官審酌阿義並前科，但為逞一己私慾，未能尊重他人身體自主權利，對花花環抱、觸摸腹部及臀部之性騷擾行為，且犯後否認犯行，迄今也未與對方達成和解，因此依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判他有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

【更多新聞】

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」...台北女庭上求饒沒用！判決結果出爐

台南這所幼兒園「不過萬聖節」！6大理由曝光 家長一面倒全讚爆

水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！加裝管線讓屍水排進馬桶