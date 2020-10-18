見男同學襲胸…僅罰寫「不可以再碰女生」10次　女教師遭解聘

▲李姓特教老師見班上男同學性騷擾女同學，因未及時通報，僅予以罰寫懲罰，遭校方解聘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

北部某國立高中李姓特教老師，先前在學校目睹特教生阿傑（化名）在走廊對女同學襲胸，因沒有立即通報性平會，僅要求阿傑罰寫10次「我下次不可以再碰女生」，遭到校方解聘，並懲處2年不得聘任為教師。對此，李師不服遭罰，提起行政訴訟，但高等行政法院9月30日判她敗訴，認為學校決議有理。可上訴。

高一特教生阿傑2018年1月時下課期間，在走廊上摸女學生胸部，恰巧被李師撞見，李師當場讓阿傑向女學生道歉，並要求他罰寫「我下次不可以再碰女生」10次，後續就未依照規定向性平委員會通報。

由於阿傑案發後陸續還有對至少4名女學生做出疑出性侵害、性騷擾的行為，經受害者家長多次申請調查，以及校內3名導師檢舉，性平會同年10月31日受理此事，經查後才意外得知，原來先前李師處理類似事件時只有罰寫，沒有通報。對此校方認為，李師遲延通報的行為已違反性平法，遂依教師法將她解聘，且規定她2年不得聘任為教師。

李師不服遭罰，提告主張自己並沒有看到上述的襲胸事件，並指出自己2018年11月時見阿傑碰班上女生時就有通報，後續還轉介輔導室積極輔導他，強調自己沒有因為生活（常規）罰寫。

不過在性評委員會2019年1月的調查中，女學生當時向性評委員反應稱，「李師有看到阿傑摸我胸部，高一上下學期共2次，我有跟李師說，但是李師沒有處理」。

法庭上校方回辯，李師身為阿傑的導師，明知他自制力較低、有再犯之高度風險，卻將「性騷擾」誤認為「普通的玩鬧」未依法通報，僅讓阿傑罰寫並託體育班老師讓其隨同訓練消耗體力，未尋求特教專業協助或施以特殊防治措施，致同班數名輕度智能障礙女同學暴露於校園性騷擾、性侵害之風險或實害，自有虧職守，本應負行政責任。

台北高等行政法院審理時認為，李女行為確實已違反相關法令，並有失特殊教育專業，罔顧學生權益，嚴重辜負特教班學生及家長的託付，審結判她敗訴，校方決議並沒有違反比例原則。全案仍可上訴。

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