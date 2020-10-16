假裝挑香蕉...宜蘭男2度「猛襲女店員屁股」！她嚇壞：不是第一次

▲阿義假裝挑香蕉，卻藉機偷摸女店員屁股。（圖／資料照／與本案無關）

記者林昱萱／宜蘭報導

一名男子「阿義」（化名）到宜蘭某間水果店，看到女店員「阿桃」（化名）在櫃台結帳，竟然就假意挑選香蕉，趁著對方不注意時，伸手觸碰對方臀部2次，誇張的行徑讓阿桃當場傻眼。對此，宜蘭地院審理後，依法判他5月徒刑。

判決指出，阿義先是假裝挑選水果而經過阿桃背後，趁阿桃來不及抗拒之際，伸手從後方觸摸她的臀部2次，而阿桃嚇到之後隨即用手拍他的手臂。阿義見形跡敗露之後隨即離去，阿桃也立馬報警處理。

阿義矢口否認犯行，辯稱當時自己沒有主觀意識去做這件事，只是不小心碰到，還聲稱自己腳上有傷，走路不太穩，或許是走路的時候不小心碰到等語。不過，阿桃表示，阿義之前就有偷摸過自己的屁股，所以就有特別注意他。

阿桃也說，阿義每次都走去放香蕉的位置，而她看到對方來時，都有將身體往內靠近，避免對方又故意觸碰她的臀部。另外，法官勘驗監視器畫面後認為，其畫面與阿桃的證述皆相符，因此認定阿義的犯行堪以認定。

對此，法官認為，阿義觸摸阿桃臀部2次之舉，為逞色慾而趁著阿桃顧店時，就朝對方做出性騷擾行為，已經侵犯對方的身體自主權，並造成對方對自身安全之恐懼，所為實屬不當，審酌其犯後態度、智識程度、家庭經濟狀況等之後，依意圖性騷擾，判處他有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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