大媽戀愛ING...急匯款給「河南男友」　2警苦勸「愛情得經得起考驗」　

▲鄭姓婦人日前於網路交友認識一名男子，欲匯款到中國成功遭警員阻止。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙手法越來越多元，「嚴重特殊傳染性肺炎」（新冠肺炎）也可能成有心人士假交友真詐財的藉口，日前一名鄭姓婦人向中國信託站前分行王姓專員表示，要匯款至大陸河南省的朋友帳戶，王姓專員見婦人神色焦慮，擔心她遭詐騙，遂啟動金融機構臨櫃關懷提問機制、通報中正第一分局忠孝西路派出所。

忠孝西路派出所警員方仕翔、林紹恩獲報後趕往現場，婦人向警方表示與對方是認識好幾年的朋友，今年對方因疫情關係導致沒有工作收入，所以希望跟婦人借錢渡過難關。經警方細心觀察與溝通，發現婦人手機微信聊天APP與對方的對話曖昧，且從對話紀錄來看兩人僅認識4個多月，並非如婦人所述已是多年好友。

警員第一時間研判又是一樁懷抱少女心、不慎掉入「愛情詐騙」陷阱的案例，便耐心向婦人勸說：「愛情就要經得起考驗，妳不匯錢給他，看他會不會理妳」、「兩人分隔兩地，妳怎麼知道妳是他的唯一？搞不好他跟每個人都這樣甜言蜜語」、「他在河南也一定有其他朋友，為何只向妳借錢？」，兩位警員苦口婆心好一陣子，好不容易才讓鄭姓婦人打消匯款念頭，保住生活費。

中正第一分局呼籲民眾，假交友真詐財的情況層出不窮，愛情詐騙手法常利用被害人的惻隱之心進而騙取被害人的款項，民眾倘發現可疑或不法情事，應立即就近向警察機關通報或撥打「165反詐騙」諮詢專線電話，提高防詐騙之共識與警覺，避免讓自己受騙損失財物。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

歹厝邊！半夜敲鍋打鐵吵死人 鄰一句話提醒...遭木棒K擊太陽穴