快訊／共機又現蹤！10月擾台12天　我空軍廣播驅離

▲共軍17日再派運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）



記者陳家祥／台北報導

國防部17日晚間指出，共軍今下午再派遣運8反潛機1架次侵擾我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監。這不僅是10月以來，共機第12天擾台防空識別區，今年共機擾台次數也累積達226架次。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月17日共有61架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次。

10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次，10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次。