我軍滯美方「結餘款」近2千億　每年僅80億回國庫、處分182位軍官



▲AH-64E阿帕契直升機，示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院證實，國防部軍購滯留在美方戶頭中的「結餘款」，額度仍高達近新台幣2千億元，目前每年僅約有80億元繳庫。國民黨立委賴士葆表示，國防部2020年財務違失處分有262件，因審計部查案而被記大過的軍官就高達有182位。

陸軍採購30架AH-64E「守護者」阿帕契攻擊直升機的「天鷹專案」已結案，剩下1筆數目可觀的軍購結餘款。外界傳言，美方欲以其他方式將結餘款消化掉，就不用繳回國庫。

另傳言，美方將售我國7項軍備，據了解已有5項通知國會，而我方相關預算納入109年度機密預算，但至今尚未定案。

立委賴士葆5日赴財政委員會質詢時指出，政府各機關2020上違失受處分者共359件，中央政府有259件，而國防部就占262件，且國防部因審計部查案而被記大過的軍官就有182個。

賴士葆提問，國防部財務究竟發生什麼問題？是否與軍購結餘款拿不回來有關係？他提出，外傳軍方公開對外宣稱，只要是軍購結餘進了美軍口袋，就很難再拿回來是否屬實？

審計部審計長陳瑞敏答詢未否認並證實，「軍購節餘款因為放在國外有一、兩千億元」，還是要國防部把這個錢好好拿回來，現在一年已有70、80億元繳庫金額。