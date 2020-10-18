　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

我軍滯美方「結餘款」近2千億　每年僅80億回國庫、處分182位軍官

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 ▲▼AH-64E阿帕契直升機。（圖／記者呂佳賢攝）
▲AH-64E阿帕契直升機，示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院證實，國防部軍購滯留在美方戶頭中的「結餘款」，額度仍高達近新台幣2千億元，目前每年僅約有80億元繳庫。國民黨立委賴士葆表示，國防部2020年財務違失處分有262件，因審計部查案而被記大過的軍官就高達有182位。

陸軍採購30架AH-64E「守護者」阿帕契攻擊直升機的「天鷹專案」已結案，剩下1筆數目可觀的軍購結餘款。外界傳言，美方欲以其他方式將結餘款消化掉，就不用繳回國庫。

另傳言，美方將售我國7項軍備，據了解已有5項通知國會，而我方相關預算納入109年度機密預算，但至今尚未定案。

立委賴士葆5日赴財政委員會質詢時指出，政府各機關2020上違失受處分者共359件，中央政府有259件，而國防部就占262件，且國防部因審計部查案而被記大過的軍官就有182個。

賴士葆提問，國防部財務究竟發生什麼問題？是否與軍購結餘款拿不回來有關係？他提出，外傳軍方公開對外宣稱，只要是軍購結餘進了美軍口袋，就很難再拿回來是否屬實？

審計部審計長陳瑞敏答詢未否認並證實，「軍購節餘款因為放在國外有一、兩千億元」，還是要國防部把這個錢好好拿回來，現在一年已有70、80億元繳庫金額。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
八兩金25歲兒子曝光！　父子罕見同框…近照驚呆網
「又衰又窮」4生肖要翻身了！　10月底後錢包滿到爆
182位軍官記大過！我軍滯美方「結餘款」2千億　每年僅80億
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我軍滯美方「結餘款」近2千億　每年僅80億回國庫、處分182位軍官

郭國文提修法限制初選花費　2022縣市長黨內之爭悄悄開打

50-64歲暫緩施打流感疫苗　侯友宜：多多體諒...中央疫苗確實不足

快訊／共機又現蹤！10月擾台12天　我空軍廣播驅離

民眾黨不挺國民黨倒閣案　賴香伶：不考慮也不認同此時讓議事空轉

「死後多久靈魂會走」官員答不出「我沒往生過」　議員：這基本常識

「道歉不等於負責」　江啟臣：蔡政府治國無方擾民有術

中方抗議印媒專訪吳釗燮　外交部：持續爭取國際支持絕不會怯步

公民力量！鄭文燦表揚29家非營利組織...彌補政府不足的社會價值

頻被點名參戰2024總統大選　鄭文燦：不能說不動如山

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

我軍滯美方「結餘款」近2千億　每年僅80億回國庫、處分182位軍官

郭國文提修法限制初選花費　2022縣市長黨內之爭悄悄開打

50-64歲暫緩施打流感疫苗　侯友宜：多多體諒...中央疫苗確實不足

快訊／共機又現蹤！10月擾台12天　我空軍廣播驅離

民眾黨不挺國民黨倒閣案　賴香伶：不考慮也不認同此時讓議事空轉

「死後多久靈魂會走」官員答不出「我沒往生過」　議員：這基本常識

「道歉不等於負責」　江啟臣：蔡政府治國無方擾民有術

中方抗議印媒專訪吳釗燮　外交部：持續爭取國際支持絕不會怯步

公民力量！鄭文燦表揚29家非營利組織...彌補政府不足的社會價值

頻被點名參戰2024總統大選　鄭文燦：不能說不動如山

為Taycan做準備　保時捷將完成「西半部高速充電網絡」！

潑屎男犯案前一天到「保護傘」用餐　自備蟑螂腳還拍照存證

好想買iPhone！大二妹竟「黑市賣卵」肚子狂脹像孕婦　醫搖頭：完了

24歲嫩妹玩交友app遭「邪教情侶」誘回家！　消失3周慘淪14屍塊

物流業悲歌！司機上工14小時+配送400包裹過勞死　血汗公司急撇責

澎湖不只海產好吃！　饕客推「這兩樣」全台第一：去幾天吃幾天

星・變美／Somi、Apink尹普美減肥食譜都有蒟蒻麵！熱量低、步驟還超簡單

大腿猛撞娃娃機竊百元物！男離場投10元掩貪行…慘付62倍代價

31歲男星豪砸1.3億置產！豪宅曝光　網嘆：年薪買不起一個衣架

金門也有航空體驗營！台灣虎航11月連辦3場　在地人參加只要300元

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

我軍滯美方結餘款近2千億　每年僅80億繳庫

江啟臣：蔡政府治國無方擾民有術

議員問「死後多久靈魂會走」官員：我沒往生過

快訊／共機又擾台！我空軍廣播驅離

民眾黨不挺國民黨倒閣案　賴香伶：不考慮也不認同此時讓議事空轉

綠委凍警察預算！　朱學恒怒轟：耍官威

羅智強比讚：敬佩王世堅批評蘇貞昌

蔡英文管不動蘇貞昌？柯文哲：內行的

50-64歲暫緩施打流感疫苗　侯友宜：多多體諒

高嘉瑜慶40歲生日：終於可以選總統了

接種疫苗政策轉彎　陳佩琪嘆：不限號民眾當然擠爆

郭國文提修法限制初選花費　2022縣市長黨內之爭悄悄開打

中方抗議印媒專訪吳釗燮　外交部：持續爭取國際支持絕不會怯步

民眾打疫苗卻撲空…　李豔秋酸爆陳時中

更多熱門

相關新聞

快訊／共機5度擾台　我空軍廣播驅離

快訊／共機5度擾台　我空軍廣播驅離

共機不斷擾台，臉書粉專「台灣西南空域」的情報顯示，共機從15日晚間開始已4度跨越我防空識別區，而在17日一早又再度擾台，三天內五度擾台，空軍立即派機應對廣播驅離。不過，依國防部公布資料顯示，共機自10月以來有11次擾台記錄。

美國國防部：飛機上通風系統不會傳染病毒

美國國防部：飛機上通風系統不會傳染病毒

解放軍南海軍演　北部灣實彈訓練

解放軍南海軍演　北部灣實彈訓練

共機19度擾台！　運8再闖我西南空域

共機19度擾台！　運8再闖我西南空域

東沙島航班正常飛行　逾200名官兵不受影響

東沙島航班正常飛行　逾200名官兵不受影響

關鍵字：

國防部結餘款美軍

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

下體開黑洞…「妹妹狂漏屎」！她邊走邊滴超失控　醫嘆：裂太大了

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

薔薔爆料王思佳公主病！曝「私下排場大」

女友洗澡　恐怖男友破門拖出性侵

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

更多

最夯影音

更多
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面