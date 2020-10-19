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門一開就消失要給誰掃？日電車門謎樣QR code　業者曝真實用途

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▲▼ 。（圖／取自 DENSO WAVE）

▲神戶地下鐵的車門上出現神秘的QR code。（圖／取自 DENSO WAVE）

記者王佩翊／編譯

隨著智慧型手機的普及，QR code在現今社會中隨處可見，不論是路邊海報或是燈箱廣告上，都可以看到各式各樣的QR code，讓人只要掃一下就可以獲得更深入的訊息。然而神戶市營地下鐵近日就被乘客發現，在電車的車門上竟然有兩個巨型的QR code，但是這些QR code卻是對著月台，只要車一停下，門一開就會被藏進車體內，讓民眾不禁懷疑，這個QR code到底是要給誰掃的？

根據開發公司DENSO WAVE官網說明，其實這兩個貼在車門上大大的QR code不是給乘客掃的，而是要給月台上的自動安全裝置感應。原來神戶地下鐵自2018年起開始陸續於月台安裝安全門裝置，但因為電車車門與月台安全門的開關分開，到站後，車掌除了要打開車門外，還必須另外啟動安全門的開關。然而由於不是每一個站點都有安裝安全門，導致有時相關人員會忘了打開安全門，造成乘客無法上車的窘境。

為了解決相關問題，神戶地下鐵與DENSO WAVE合作，引進了這套自動感應系統。只要列車進站，安全門上方的感應裝置掃描到乘客所看到的這個「巨型QR code」，安全門就會自動打開，取消人工作業流程，便可減少出錯機率。

事實上，這也是關西地區首次引進該系統，由於這個系統不需要進行車輛改裝，只要在月台安裝感應器，並在車門上貼上QR code貼紙，因此整項工程僅需花費6000萬日幣，相較於其他系統而言便宜許多。

不僅如此，DENSO WAVE表示，雖然普通的QR code只要汙損超過30%就會無法感應，但是該系統使用的是DENSO WAVE發明的新QR code「tQR」，即使有50%受到汙損也能感應，因此即便列車長期暴露於日曬、雨淋等惡劣環境，也不會影響使用效果。

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