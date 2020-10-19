全班睹「7歲女同學含棒棒」嚇壞！師急大喊報警　多次得逞內幕曝

▲經調查，女童早在去年就被侵犯，被命令用嘴巴貼近沃爾斯身體。（示意圖／123RF）

記者詹雅婷／綜合報導

美國伊利諾州芝加哥一所公立小學15日一如往常進行遠距教學，但到了課堂間的休息時段，全班師生卻目睹7歲女同學被迫口交的畫面，老師當場下令班上所有同學登出教學系統，喊出女童姓名，要求她關閉攝影機。該名18歲男嫌沃爾斯（Walls）已被警方逮捕，在拘留期間一度流淚，直說相當抱歉。

《芝加哥論壇報》報導，事發於18日下午3時30分左右，因為是下課時段，老師要求學生們把教學系統調為靜音模式，並把攝影機關掉。但就在下一刻，該名女童在把音量轉為靜音後，並沒有關閉攝影機，同班同學及老師直接目睹過程，這才讓她過去一年被侵犯的事實曝光。

事發後，班上同學們感到相當驚慌，該名老師隨即讓班上其他同學登出遠距教學系統，且立刻通報校方、警察機構及州立兒童家庭服務部，警方獲報後前往女童家中逮人；沃爾斯被拘留後，流淚直說「我不知道為什麼（會這樣做），我很抱歉，我很抱歉。」

經調查，庫克郡助理檢察官圖拉諾（Andreana Turano）表示，女童早在去年就被侵犯，被命令用嘴巴貼近沃爾斯身體，對方還告訴女童不要把這個「祕密」告訴父親。

儘管沃爾斯委任律師指出，被告是名即將畢業的高三學生，每周在工地上班40小時，且患有疾病，控制衝動及注意力的能力受到影響，但法官認定，多人目睹沃爾斯的犯罪行為，且他正處於其他案件保釋期間，因此裁定繼續羈押，不得保釋。