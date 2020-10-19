一日獵人體驗！　「原來我們那麼近」重現原民狩獵文化

▲屏東林區管理處雙流自然教育中辦理「原來我們那麼近」活動 ，圖原住民獵人示範如何刺殺山豬。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處雙流自然教育中心日前分別辦理了兩場次的「原來我們那麼近」活動，以原住民的狩獵文化為題材，結合在地的原住民耆老讓民眾認識原住民文化的山林智慧，體會在山上當一個獵人，好玩兼具文化意義，讓參與民眾收穫滿滿。

▲找出排遺跟食餘是哪個動物。

雙流自然教育中心周圍群山懷抱，是自古以來排灣族原住民的傳統獵場，為讓一般民眾了解原住民族的狩獵文化，舉辦了兩場單日型的狩獵文化體驗活動，在「追蹤師養成術」部分，於簡單認識獅子鄉的原住民文化之後，就開始獵人學校訓練，有常見哺乳動物的介紹及痕跡辨識、認識打獵的禁忌、追蹤山豬及設置陷阱等。

「獵人說打獵」則邀請部落老獵人分享獵人的知識，如部落跟動物的關係、打獵回來怎麼通知部落、怎麼分享給其他人等。讓參與民眾表示：「很有深度！」、「希望下次可以再來！」。

屏東林管處表示，雙流自然教育中心呼應林務局的推動腳步，與所在地的原住民族部落相連結，推出以狩獵文化為主軸的活動，有鑑於中心所在的排灣族群特色性，希望能夠將原住民文化介紹給有興趣的民眾。想參加民眾可以上Facebook搜尋「雙流自然教育中心」粉絲專頁，並按讚追蹤，就不會錯過第一手資訊！

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