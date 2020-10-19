　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

一日獵人體驗！　「原來我們那麼近」重現原民狩獵文化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東林區管理處雙流自然教育中辦理「原來我們那麼近」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東林區管理處雙流自然教育中辦理「原來我們那麼近」活動 ，圖原住民獵人示範如何刺殺山豬。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處雙流自然教育中心日前分別辦理了兩場次的「原來我們那麼近」活動，以原住民的狩獵文化為題材，結合在地的原住民耆老讓民眾認識原住民文化的山林智慧，體會在山上當一個獵人，好玩兼具文化意義，讓參與民眾收穫滿滿。

▲屏東林區管理處雙流自然教育中辦理「原來我們那麼近」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲找出排遺跟食餘是哪個動物。

雙流自然教育中心周圍群山懷抱，是自古以來排灣族原住民的傳統獵場，為讓一般民眾了解原住民族的狩獵文化，舉辦了兩場單日型的狩獵文化體驗活動，在「追蹤師養成術」部分，於簡單認識獅子鄉的原住民文化之後，就開始獵人學校訓練，有常見哺乳動物的介紹及痕跡辨識、認識打獵的禁忌、追蹤山豬及設置陷阱等。

「獵人說打獵」則邀請部落老獵人分享獵人的知識，如部落跟動物的關係、打獵回來怎麼通知部落、怎麼分享給其他人等。讓參與民眾表示：「很有深度！」、「希望下次可以再來！」。

屏東林管處表示，雙流自然教育中心呼應林務局的推動腳步，與所在地的原住民族部落相連結，推出以狩獵文化為主軸的活動，有鑑於中心所在的排灣族群特色性，希望能夠將原住民文化介紹給有興趣的民眾。想參加民眾可以上Facebook搜尋「雙流自然教育中心」粉絲專頁，並按讚追蹤，就不會錯過第一手資訊！

▲Her今天推出少女必備「鍋寶茶花粉色電鍋」11人份（4.8L）原價6440元、特價1890元，輸入折扣碼「hercp191」再折191元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
中華電抽iPhone12！優惠條件出爐　開賣前百人折抵360
爆7成網美都在賣！凱咪出面「我有朋友在做」曝真相
排名大洗牌！股民最愛「ETF人氣榜」曝光　「這個」成長超快
獨／又一家新的好市多要開了！11月20日正式營運
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

新竹火車站行人要道　竹蓮地下道整建...單車菜籃族有福了

一日獵人體驗！　「原來我們那麼近」重現原民狩獵文化

流感疫苗施打喊卡！　王家貞痛批民進黨政府最得意的「超前部署」在那呢？

為罹患肝病同鄉發願　草嶺村青年肩負神尊行腳百里進香祈福

超前部署Qwater　南水局檢測備援供水新利器

強化台南救護能力　璟馨婦幼醫院義捐救護裝備器材

看見台灣農業軟實力　弘光科大健康取向力助水果升值

無主孤魂託夢曝屍荒野　安置台南新化「海生萬應公祠」古禮祭祀

去年狂吸70萬人潮！展現「全台最美星空」　太平洋靚彩節登場

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

新竹火車站行人要道　竹蓮地下道整建...單車菜籃族有福了

一日獵人體驗！　「原來我們那麼近」重現原民狩獵文化

流感疫苗施打喊卡！　王家貞痛批民進黨政府最得意的「超前部署」在那呢？

為罹患肝病同鄉發願　草嶺村青年肩負神尊行腳百里進香祈福

超前部署Qwater　南水局檢測備援供水新利器

強化台南救護能力　璟馨婦幼醫院義捐救護裝備器材

看見台灣農業軟實力　弘光科大健康取向力助水果升值

無主孤魂託夢曝屍荒野　安置台南新化「海生萬應公祠」古禮祭祀

去年狂吸70萬人潮！展現「全台最美星空」　太平洋靚彩節登場

歐美夢幻移動樂園！青埔小旅行散策　躺50萬元床墊看電影超Chill

王冠閎看不見的天賦「泳破」世青紀錄　16歲成名屢創台灣游泳歷史

陳冠希頂著光頭穿「紅色高腰褲」　網批顯老：是在致敬長者？

餵Q萌草泥馬＋梅花鹿超療癒！特搜3座農場秘境　必玩紅土鹹蛋DIY

天冷母女貼臉抱著睡！　媽揭「大隻的是孩」驚呆網：胖了一號欸

美手握「15張牌」對付中　他斷言..不排除可能有局部軍事衝突

謝忻熱戀「奧迪熟男」身份曝光　認了有發現狗仔車：那天準備拍業配

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

中職／猿獅從缺　林益全、許基宏競爭最佳一壘

陸駐斐濟使館稱「台灣先挑釁」　王定宇：無恥！跑到別人家咬人

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

地方熱門新聞

外送員助跑一腳踹爆門　住戶看監視器傻眼

桃園2020年國慶聯合婚禮　60對新人參加

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

排4天等號碼牌！台中納骨塔塔位搶爆

全國登山日千人登太平雲梯

冬夜天文營追星首選阿里山

嘉義大學「香蕉巧克力醬」　歡迎試嚐

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌

世界街舞大賽嘉義築夢者哈利挑戰南韓Hong10

林務局約僱森林護管員甄試

翁章梁呼籲接種流感疫苗

桃園農機大展　總統蔡英文出席

故宮南院「蒙古月」熱鬧登場

更多熱門

相關新聞

林務局約僱森林護管員甄試

林務局約僱森林護管員甄試

林務局嘉義林區管理處訂於12月5日及6日舉辦約僱森林護管員甄試，本次招考名額6名（含原住民族保障名額1名），將從事森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定之相關工作，歡迎對山林工作及森林資源保育有熱誠者踴躍報名。

屏東林管處僱森林護管員甄試　即日起郵寄報名

屏東林管處僱森林護管員甄試　即日起郵寄報名

獵人忙著收屍　遭野生灰熊殺死

獵人忙著收屍　遭野生灰熊殺死

五葉松、樟、香杉、肖楠做成提琴　緊扣心絃

五葉松、樟、香杉、肖楠做成提琴　緊扣心絃

中槍麋鹿突然現身　刺殺獵人復仇

中槍麋鹿突然現身　刺殺獵人復仇

關鍵字：

屏東林管處雙流自然教育中心獅子鄉獵人

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面