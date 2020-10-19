柴林國小晉級國際級機器人決賽　北回扶輪社贊助費用縣府買單

▲ 嘉義北回扶輪社贊助柴林國小VEX IQ機器人培訓暨比賽經費 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣柴林國小為讓孩子走出偏鄉，拓展國際視野，2020年初開始推動VEX IQ機器人，並預定在11月28日參加2020-2021 VEX IQ Taiwan Open 預賽，這是學生首次參加國際性的機器人大賽，若於初賽取得晉級資格進入複賽，並在複賽中獲勝，將有機會前往美國參加世界賽。

嘉義北回扶輪社贊助柴林國小VEX IQ機器人培訓暨比賽經費捐贈活動，縣長翁章梁、教育處陳添丁處長、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、吳思蓉及捐贈單位嘉義北回扶輪社社長呂宗益等貴賓皆蒞臨現場，親自為學生加油打氣，翁縣長更喊出，「只要柴林國小參賽選手挺進決賽，出國參加決賽費用將由縣政府全力支持！」

▲▼ 嘉義北回扶輪社贊助柴林國小20萬經費 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣政府108年9月發表「創新教育白皮書」，以「點亮嘉義囝仔的未來」為願景，提出「投資學習環境、強化教師教學及優化學生學習」三大行動綱領，並以「好習慣、重健康、愛鄉土、樂教學、用科技及接國際」等為六大行動目標；這幾年柴林國小在培養全校孩子「用科技」的行動目標上，積極推動機器人科技課程。並由縣長翁章梁、呂社長與學生一同進行機器人啟動儀式，象徵嘉義縣政府與嘉義北回扶輪社打開柴林國小VEX IQ參賽機會。

翁章梁表示，柴林國小團隊在5年的時間，一年級新生從104學年度1名增加至109學年度12名，109學年度也新設幼兒園，幼兒新生為19名，相當不容易；在周寶惠主委引薦下，嘉義北回扶輪社知道柴林國小學生數位翻轉情形，在了解柴林團隊對孩子的用心後非常感動，決定贊助柴林國小學生參加 VEX IQ機器人培訓與比賽經費，盼藉此次賽事讓柴林的孩子看見世界，也讓世界看見柴林孩子。

柴林國小校長翁若溱感謝縣府對柴林孩子的照顧及嘉義北回扶輪社呂宗益社長與所有社友對柴林孩子的栽培，大家都是孩子生命中的貴人，未來孩子有所成就，也將貢獻所學，並回饋鄉里。