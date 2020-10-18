建議親日團體設碑陽明山？　陽管處：不適合立碑，未要求市府同意

▲陽明山國家公園。（示意圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供）

記者黃巈禾／台北報導

外傳台日兩地人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」，向政府表達想在陽明山立一座「昭和天皇櫻之緣」紀念碑，陽明山國家公園管理處研議後認為可立在陽明公園內，然而北市府工務局公園路燈工程管理處卻拒絕。對此，陽管處澄清，國家公園不適合立碑，未要求市府同意。

有媒體報導指出，「櫻花返鄉會」日前派人拜會公園處花卉試驗中心，表達設碑意願，並轉達陽管處「建議」。

陽管處18日晚間發布新聞稿表示，櫻花返鄉會日前為日本友邦德仁天皇登基在即，曾請陽明山國家公園管理處提供35株櫻花苗，該會代表並向陽管處提出立碑可能性，但陽管處僅提供原生櫻花苗木，因立碑並不適合位於國家公園，故請該會另洽市府研議，且亦無要求市府同意立碑。

陽管處說，考量屬於民間交流活動，立碑於國家公園並不恰當，且櫻花返鄉會期待在人潮聚集之賞櫻地點， 因花鐘所在的陽明公園，在日治時期為台灣礦業鉅子山本義信所有的「羽衣園」，而配合設碑處需符合賞櫻人潮聚集及預計配合2021陽明山花季揭牌開幕等條件。

陽管處強調，建議該會可先與台北市政府妥予研商設碑於陽明公園的可行性，並由其自行聯繫，陽管處純粹提供贈苗及從旁提供協助，其餘事務並無涉入。