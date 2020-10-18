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深圳綜改試點有「大禮包」　陸首批授權事項清單出爐

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▲▼習近平出席深圳經濟特區成立40周年活動。（圖／翻攝CCTV）

▲習近平出席深圳經濟特區成立40周年活動。（圖／翻攝CCTV）

記者任以芳／北京報導

今年是大陸深圳改革開放40週年，綜合改革試點實施方案，首批授權事項清單於今（18日）正式出爐。根據大陸國家發改委正式發佈訊息指出，首批授權事項清單共有六大類40條，在要素市場化配置、營商環境、科技創新、對外開放、公共服務、生態環境和空間治理等方面有重大突破，授權深圳先行先試。

大陸國家發改委今正式發佈《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》。首批授權事項清單共有六大類40條，其中要素市場化配置方面13條，營商環境方面8條，科技創新體制方面6條，對外開放方面7條，公共服務體制方面3條，生態和城市空間治理方面3條。

▲▼大陸國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆 。（圖／CFP）

▲大陸國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆 。（圖／CFP）

大陸國家發改委副主任寧吉喆表示，「首批授權清單中40條授權事項每條內容都很豐富。據統計，20多項需要突破現有法律法規和政策規定，涉及到近百項具體法律法規和政策條款的調整，具有很強的創新性、突破性。」體現了中央授權改革的力度和深度，這將為推動高質量發展釋放巨大的改革紅利。

根據大陸媒體新京報指出，這份被視為給深圳大禮包清單，首先營商環境有創新編制管理方式，中央和國家機關可以安排幹部到深圳掛職，從實安排職務，明確職責分工，以及薪酬體制改革。

對外開放方面，大陸政府授權在國家核定地方債額度內自主發行，創新地方政府舉債機制，允許深圳到境外發行離岸人民幣地方政府債券，開展本外幣合一跨境資金池業務試點。

▲▼ 大陸深圳。（圖／路透）

▲大陸深圳每年GDP數字驚人。（圖／路透）

科技創新方面，提出推動高校、科研機構設立技術轉移部門，建立高校、科研院所和國有企業科技成果向社會公開機制。科研人員職務科技成果所有權或長期使用權、成果評價、收益分配等方面先行先試。政府資助項目科技成果專利權向發明人或設計人、中小企業的轉讓和利益分配機制。

未來將推出深市股票股指期貨，豐富股票股指期貨產品體系；開展創新企業境內發行股票或存托憑證（CDR）試點，完善創新企業境內發行上市制度，推動具有創新引領示範作用的企業發行股票或存托憑證（CDR）並在深交所上市，強化創新企業信息披露，保護投資者合法權益等。

▲▼深圳經濟特區40週年慶祝活動。（圖／視覺中國）
▲深圳經濟特區40週年慶祝活動。（圖／視覺中國）

該清單內容還有擴寬深圳經濟特區立法空間，深圳未來可利用經濟特區立法權未來，在人工智能、無人駕駛、大數據、生物醫藥、醫療健康、信息服務、個人破產等領域的先行先試權，大陸政府支持深圳在無人機管理等領域先行先試，並制定相應配套措施。

另外，深圳開展土地二級市場預告登記轉讓制度試點，充分利用市場機制盤活存量和低效用地。經全國人大常委會授權後，重點做好未完成開發投資總額25%的閒置工業用地的處置工作，可以採取提供交易鑒證、預告登記等方式，優化土地要素市場化配置，保障交易安全。未經批准，工業用途不得改變。

清單內容列出，外來深圳水域試點開展國際航行船舶保稅液化天然氣加註業務。允許設立海上保稅燃料油供應倉庫。開展保稅燃油使用人民幣計價、結算試點。並且研究實施經郵輪母港入境的外籍遊客144小時過境免簽及郵輪團體乘客15天免簽的政策。支持深圳在客運碼頭設置旅客國際中轉區、優化出入境手續，以及延長口岸通關時間。取消遊艇自由行海關擔保金。

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