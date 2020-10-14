深圳特區成立40周年　習近平：堅持全面開放「引進來、走出去」

記者次紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平14日出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，他表示，深圳成立經濟特區的40年來，堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力，並貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進，在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。

習近平指出，深圳40年來，實現了5大歷史性跨越，包含從一座落後的邊陲小鎮，到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越；從經濟體制改革，到全面深化改革的歷史性跨越；從進出口貿易為主，到全方位高水平對外開放的歷史性跨越；從經濟開發，到統籌社會主義物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明發展的歷史性跨越；從解決溫飽，到高質量全面小康的歷史性跨越。

▼習近平出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會。（圖／翻攝CCTV）



習近平還列出了深圳經驗的10條規律，包含「堅持黨對經濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向。」「堅持和完善中國特色社會主義制度，通過改革實踐推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型。」「堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先，以思想破冰引領改革突圍。」「堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力。」

以及「創新是第一動力，在全球科技革命和產業變革中贏得主動權。」「堅持以人民為中心的發展思想，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。」「堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，使法治成為經濟特區發展的重要保障。」「堅持踐行綠水青山就是金山銀山的理念，實現經濟社會和生態環境全面協調可持續發展。」「全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。」「堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。」

習近平強調，深圳等經濟特區改革發展事業取得的成就，是黨中央堅強領導的結果，是廣大幹部群眾開拓進取的結果，是全國人民和四面八方廣泛支持的結果。

習近平還代表中共黨中央、國務院和中央軍委，向經濟特區廣大建設者，向所有為經濟特區建設作出貢獻的同志們，致上誠摯問候，並向各位來賓，向關心和支持經濟特區建設的國內外各界人士，表達了感謝。