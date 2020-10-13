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深圳GDP超車香港　林鄭：不介意被超越「港深未必有直接競爭」

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▲▼深圳GDP超車香港　林鄭月娥：不介意被超越「港深未必有直接競爭」。（圖／深圳衛視）

▲林鄭月娥即將赴深圳，參加經濟特區成立40周年活動。（圖／翻攝深圳衛視）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平本周將參加深圳經濟特區成立40周年紀念活動。香港特首林鄭月娥13日接受深圳衛視訪問表示，不介意深圳GDP已超越香港，香港與深圳之間未必有直接競爭，期望港深兩地有新的合作平台。

林鄭月娥指出，深圳的人口、土地等各方面都比香港豐富，港深未必有直接競爭，但有時候在某些特定的工作，企業與企業之間、專業人士之間的競爭是無可避免，甚至是健康的，「香港的優勢源於一國兩制，中央對這項政策堅定不移。」

林鄭月娥指出，香港目前的發展有所掣肘，包含土地、政治環境，以及易受外部因素影響，「在香港行事困難，每次到深圳，是領導都很關心及同情自己，因為在大陸說得出就會去做，期望中央繼續給深圳先行先試、突破性，以及創新的政策，讓港深合作可在全新的平台進行。」

林鄭月娥還說，近期有少部分人太過強份本土文化，排斥大陸，香港需要穩定的局面，她從未放棄，也從來不會因為看到有一群部分人有排持大陸的心態，就減少為青年提供赴陸實習、交流、工作，甚至創業的機會。

林鄭月娥強調，將透過教育，讓年輕一代更佳掌握一國兩制，讓年輕一代嘗試進入大陸了解發展機遇，減少抗拒感。

大陸國家主席習近平正在深圳考察，本周也將參加深圳經濟特區成立40周年紀念活動。據港媒報導，林鄭月娥也將動身前往深圳出席紀念活動，並與習近平會面。

▼深圳GDP在前年超車比鄰的香港。（圖／CFP）

▲▼深圳樓房。（圖／CFP）

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