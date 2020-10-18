媽傳「車禍現場照」回報...她一看大翻白眼　網笑噴：女人的天性

▲媽媽傳員警照片回報現場情況。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

一般來說，如果發生小車禍，第一時間通常都會先拍下現場。不過一名女網友就無奈表示，媽媽在發生車禍的當下，不但沒有傳車子的照片給她，反倒優先分享「員警帥照」，讓她看了超傻眼。這則貼文曝光後，不少網友馬上笑噴，「媽，叫他脫口罩」、「女人的天性」。

這名女網友在「爆廢公社二館」上發文表示，由於她的媽媽在路上發生車禍，因此她便趕緊用LINE與對方聯繫，並了解當時情況。當時原PO一與媽媽通話完畢後，便傳送了「撞成怎樣」、「還報警」的訊息給對方。

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媽媽收到訊息後，則立刻回傳「員警」的側面帥照，回覆現場情況。原PO收到照片後當場傻眼，「呃…我叫你拍車！」雖然員警認真記錄的模樣也是現場畫面，但媽媽的行為還是令她哭笑不得，事後她也不禁直呼，「我容易嗎我？終於知道我的遺傳哪裡來！」

貼文曝光後，網友全笑成一片，「正臉沒拍到啊」、「好可愛的媽媽」、「她其實只是想說警察很帥」、「鮮肉」、「媽媽想幫你找男友」、「她在找女婿了」、「可能是想抱警」、「有福同享」、「車禍小事，挑女婿才是大事」、「阿母：我覺得這個警察很帥，給女兒羨慕一下」、「安撫一下受驚的心情」、「媽媽說車不重要，重要的是有帥哥可以看」。