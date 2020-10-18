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梅山太平雲梯三週年慶　「鼓樂太平樂悠遊」喜迎150萬人次

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▲▼ 梅山太平雲梯三週年慶「鼓樂太平樂悠遊」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲梅山太平雲梯三週年慶「鼓樂太平樂悠遊」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社經營太平雲梯三週年，推出十鼓擊樂團等系列精彩活動，鼓聲撼動山林，吸引數萬名人潮，一手打造太平山城傳奇的嚴清雅村長感謝十方貴人的相助與支持，才能讓太平社區產業、創生、文化與觀光永續經營。

太平村只是一個人口200多人的山區聚落，前縣長陳明文和嚴清雅10餘年前提出雲梯構想時，多數人並不看好，尤其全國各地不少景點都有天梯設施，但太平雲梯在嚴清雅和一群熱愛家鄉的伙伴多年來的努力、加上政府資源的投入，已經成為社區永續經營的山中傳奇。

為感謝縣府等單位多年來的支持，嚴清雅致贈縣長翁章梁、阿里山森鐵暨文資處長黃妙修和阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽雲梯積木文創商品，大家還在熱感溫紀念馬克杯上澆上熱水，馬克杯隨即呈現雲梯山水線條圖樣，象徵細水長流。

▲▼ 梅山太平雲梯三週年慶「鼓樂太平樂悠遊」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲太平雲梯空拍照片  。（圖／呂竑毅提供）

翁章梁指出，海拔1000公尺的太平擁有百萬級的視野和自然景觀，加上政府投入的設施景觀，以及嚴清雅等人的用心，成就了今天的山城奇績，合作社經營太平雲梯3年了，對內部分所得回饋社區，對外繼續爭取景觀建設和資源，從人文、觀光、藝術、產業、文創到創生，處處都是驚奇，處處都值得學習。

▲▼ 梅山太平雲梯三週年慶「鼓樂太平樂悠遊」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲太平雲梯 。（圖／呂竑毅提供）

太平寸去年遊客數約100萬人次，今年可望突破150萬人次及購示登雲梯人數60萬人次，為讓更多遊客認識這個小山城，太平村在中秋連假推出「鼓樂太平樂悠遊」系列活動，串聯竹樂團、國樂團、擊鼓樂、薩克斯風樂團、攝影展、文化體驗和產業活動，邀請民眾悠遊太平，走訪老街，登雲梯賞雲嘉南百萬大景。

▲▼ 梅山太平雲梯三週年慶「鼓樂太平樂悠遊」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

聞名海內外的「十鼓擊樂團」，分別在雲梯週邊演出2場，遊客近距離感受自然與藝術滂薄之姿；還設置戶外茶席，由侍茶師帶領品茗，攝影展透過攝影鏡頭與攝影師的分享，讓民眾見識太平的天然美景與多樣化的產業，體驗社區的再生與活力。

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