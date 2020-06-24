梅山獨老住天花板破大洞古厝　「逢雨灌入」社福單位助修繕

▲古厝天花板破大洞，每逢下大雨時獨居老宛如住在水濂洞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每次下雨，屋內就宛如置身水濂洞般，雨不停落下，嘉義縣梅山鄉的獨居身障者－阿三透露了內心的無可奈何；天主教中華聖母基金會協助連結房屋重建與水電工程團隊，將老舊破損不堪的古厝原地打掉重建，更媒合了民眾愛心捐贈的家具、家電，讓阿三終於有個完善又安全的棲身之所。

人去樓空、物是人非，斑駁的古宅內仍殘存著些許精緻的壁飾及窗雕，依稀能感受到昔日大戶人家的繁華風光，過多年的風吹雨打、日曬雨淋，古厝已出現屋頂塌陷、窗戶毀損的狀況，佈滿泥沙、落葉的地板上堆了許多雜物，青苔、藤蔓也附著於房屋梁柱上蔓延生長，67歲的阿三不得已只能窩在古厝旁的小房間裡，雖然阿三有智能障礙中度，但平時自理能力佳，也懂得搭乘交通工具外出或步行下山，每每社工至家中訪視，阿三總一一細數著自己過往的豐功偉業，但社工看著已殘破不堪的古厝，實在讓人擔憂他的居住安全問題，讓基金會決定協助阿三房屋重建。

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▲社福單位幫忙獨老家務整理 。（圖／記者翁伊森翻攝）

社工取得原屋主同意後，協助連結房屋重建與水電工程團隊，邀請阿三一起清理自己屋內的雜物，經過營建團隊的初步評估、藍圖設計、建材選擇、實際動工拆掉老屋、原地重建，為阿三搭建一個有廁所、浴室，能遮風避雨的地方，共花費近40萬元。基金會更在臉書向大眾募捐二手家具、家電，一點一點擺設出「家」的樣子。

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