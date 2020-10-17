嘉縣推好野人步道　「全國登山日」千人登太平雲梯

▲千人會師嘉遊好步道-海拔1000公尺太平之巔健行趣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

10月17日全國登山日，嘉義縣文化觀光局在梅山鄉太平村舉辦步道健行大會師，健行路線從海拔1000公尺太平雲梯連接雲之南道，再往孝子路銜接仙人崛步道，最終抵達太平國小，全程近3公里，喜好登山健行的三五好友在太平登雲梯，品好茶，嚐風味餐，感受樂齡忘憂旅程。



嘉義縣今年規劃12條經典步道路線，力推「好．野．人」步道，「好」指的是步道輕鬆好走，「野」就步道擁有野外絕景，「人」則代表步道滿載人文風情。

▲海拔1000公尺太平雲梯。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，太平雲梯才剛慶祝委由社區經營啟用3週年，3年來遊人如織，今年登梯人次截至目前預估將突破60萬人次，成為嘉義縣的山中傳奇。



太平村長嚴清雅指出，太平村吸引人之處，就是雲梯居高臨下，賞盡雲嘉南美景，區內步道林相優美，嘉義縣政府大力推動步道觀光旅遊，選擇太平村做為「嘉遊好步道-嘉義最上道」健行大會師誓師地，最能突顯步道帶動觀光、觀光振興經濟的重要意義。

▲太平地區空拍。（圖／記者翁伊森翻攝）

17日除了步道健行大會師，太平雲梯遊客服務中心2樓也舉辦首場名人導聆講座-「親子小健行，漫步嘉義縣」，由健行筆記版主、作家余業文(晨爸)講授親子健行的秘訣與樂趣，健行好手牽小手，培養孩子從小親近山林樂走步道。

名人導聆第二場講座10月18日在台北登場，由蕨類教父郭城孟教授帶領大家「閱讀最嘉步道」- 從生態、林相、健行，剖析嘉義縣12條「好‧野‧人」步道特色，讓每一位步道健行愛好者，個個都能成為生態觀察好手。

受到新冠肺炎疫情影響，適合樂齡族和親子的步道健行旅遊正夯，許有仁熱情邀約遊客秋遊首選嘉義走步道，除了可獲得安心旅遊住宿補助1,000元，還能收到嘉義縣加碼贈送的300元Q碰券及Q嘉義紀念商品，歡迎大家相揪來嘉走步道，來趟森呼吸忘憂之旅。

「好．野．人」12條步道如下：

太興岩步道（台版小長城步道）、海鼠山步道（山盟海誓步道）、太平雲梯步道群（仙氣步道）、獨立山步道（情人步道）、青年嶺步道（狂野步道）、大凍山步道（大動心步道）、迷糊步道（賞鳥步道）、竹坑溪步道（小太魯閣步道）、二延平步道（雲海步道）、特富野古道（鐵定讚步道）、頂石棹步道群（五星級步道）、奮起湖杉林棧道（老友聚步道）。

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