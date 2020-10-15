農地變建地100%通過？　代辦業臉書廣告太誇張…消保官勒令下架



▲有代辦業者在臉書貼出誇張不實的廣告，遭竹縣消保官勒令下架。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

地方政府配合經濟部工業局推動的特定工廠輔導登記案，引發代辦業激烈競爭，近來在臉書網路出現「小英政府新政策，這次玩真的」、「給你機會合法化」，以豐富人脈資源服務「100%過件率」讓你「農地工廠就地合法化」、「農地變建地」的誇大不實廣告，遭人以誤導視聽為由向消保官保投訴檢舉，經多日查訪並於本週會同主管機關通知業者到府陳述意見，業者坦承廣告內容說得太超過，新竹縣消保官靳邦忠勒令該廣告下架修正。

靳邦忠消保官指出，9月12日開始，臉書上經常跳出一則標榜配合「小英政府新政策，這次玩真的」、「給你機會合法化」以豐富人脈資源服務「100%過件率」讓你「農地工廠就地合法化」、「農地變建地」的廣告，經會同主管機關就相關政策法令研商，認為所述內容涉誇大不實，也有影響代辦業市場競爭之虞，必須適時警告，遏止不當行銷手法，隨即通知業者到府陳述說明。

廖姓業者在約談時表示自己原本在台中從事記帳士，工作 20多年，因為先生學環保，又因專業都在辦理工廠登記及記帳與税務申報；有鑑於政府去年通過修法，未登記工廠至111年3月之前在符合一定條件下，除了原「臨時工廠」登記可申請轉換為「特定工廠」登記，其他未登記工廠可申請納管，後續並輔導用地變更。他覺得有利可圖，剛好朋友在新竹橫山鄉開設廣告公司，在其鼓勵之下與其合作，就到新竹來經營業務。

由於業者在廣告單上直接印製小英總統頭像，還以「小英政府新政策，這次玩真的」字樣來背書，甚至以100%過件率來引誘消費者，透過誇大不實行銷手法，每一案件依面積及違規狀況之異同，分別收取不同額度的作業費。

列席調查的農業處代表當場曉諭業者，農地變更成特定目的事業用地或丁種建築用地，農委會針對回饋金、審查機制等細節都沒有確定，此類案件要經過嚴謹的審查程序才可變更成相關用地。

產發處代表也强調，未登記工廠須為既有工廠(105年5月19日就存在，目前持續營運的工廠)、低污染行業及限制區域外方符合申請納管條件，後續完成改善計畫，才可申請特定工廠登記，以「農地工廠就地合法化」、「100%過件率」之用詞，顯有引人誤認之虞。

由於業者主要著眼於申請「特定工廠」登記許可後，期待政府再通過辦法，尋求變更為「特定目的事業用地」之目的，經與相關主管機關商討之後，均指正難以「100%過件率」，更何況此一程序嚴謹細膩，主觀上亦可以推知，目前並無將農地變更為建地的可能。

靳邦忠消保官認定此一廣告，讓申請者以為位於農地之違規工廠可能因國家政策變更，透過該業者申請可以立即就地合法，對於農地變更政策明顯引人錯誤涉有誇大不實之嫌，為保護消費者權益消保官當場告知必須立即下架修正，否則依公平法可開罰5萬-2500萬。業者當場善意回應，表示將立即通知員工下架。並於昨日下班前回復縣府，已將Facebook所有資料刪除。

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