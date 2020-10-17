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穿上訓練服登機解密客艙服務、逃生SOP　長榮航空首辦空服體驗營

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▲▼長榮航空空服員體驗營。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空首辦空服員體驗營。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空首度舉辦的「寰宇佳人、一日空服員體驗營」第一梯次今（17）日夢幻登場，共計吸引30位民眾前來參加，其中還有遠從高雄、嘉義、台中北上的學員。長榮航空空服體驗營自9月份開放報名後，造成話題熱潮，前6梯次均已額滿，其餘的10梯次名額有限，由長榮航空直屬旅行社長汎假期獨家持續熱賣中。

長榮空服體驗營師資由3位現役空服教官擔任，指導及示範一系列扎實的訓練課程，體驗營內容除了認識航空基本的安全教育外，還包括美姿美儀課程、機上服務流程訓練；在艙門訓練區、滅火訓練艙、緊急逃生訓練艙的課程，空服教官除了示範外，也會邀請學員實際操作各項設備。

▲▼長榮航空空服員體驗營。（圖／長榮航空提供）

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▲▼空服員體驗營讓學員穿上訓練服，展開一系列扎實航空專業課程。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空空服員體驗營。（圖／長榮航空提供）

空服教官陳曉東表示，第一梯次的學員無論是18歲到50歲的學生或是上班族，在上課的過程中都相當的用心，看著各個學員專注地聆聽、確實學習做好每個動作，認真的精神不亞於剛新進的空服學員，很令人感動。

長榮航空緊急逃生訓練艙打造成與真實飛機相同的環境，可以模擬機艙失壓、遭遇亂流等各項情境。一位黃姓學員在實際體驗後表示，搭飛機時難免會遇到一些小亂流，沒想到會在模擬艙內體驗到這麼大的亂流，而且機艙仿造失火冒煙、失壓的情境，相當的逼真，氧氣面罩也掉下來，今天體驗過後才知道空服員的培訓很不容易，必須臨危不亂。

▲▼長榮航空空服員體驗營。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空緊急逃生訓練艙打造成與真實飛機相同的環境，可以模擬機艙失壓、遭遇亂流等各項情境。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空空服員體驗營。（圖／長榮航空提供）

一位葉姓女學員開心地說，當空服員一直是心中的美夢，不過沒有機緣從事這個行業，今天有機會穿上空服員訓練的服裝，在空服員訓練的基地操作開啟機艙門、在模擬機艙內由教官指導送餐服務，真的很開心，終於圓了長久以來的夢想。

另一位長榮航空的男性飛行常客陳先生也特別前來體驗，他十分讚賞地說，今天終於見識到長榮航空細緻、貼心的服務，是在這麼優質的設備及環境中培育出來，教官很嚴格、很專業，也十分有耐心。

▲▼長榮航空空服員體驗營。（圖／長榮航空提供）

▲▼學員們難得有機會進入空服員訓練基地，在課程之餘開心拍照留念。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空空服員體驗營。（圖／長榮航空提供）

長榮航空空服員體驗營自10月17日至明年1月30日，每週六舉辦，除了讓學員穿上空服員訓練的服裝外，也特地開放部分訓練設備及場景，讓學員有機會自行拍照留念，另可享用豪華經濟艙的午餐。

此外，每位學員在體驗營完訓後都能參加結業式，拍照留念並獲贈空服教官的簽名證書，為難忘的一日空服員體驗留下美好回憶。

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