67歲嬤「自然受孕」產健康女嬰！年紀還小孫女20歲　一年後超狂近況曝光

▲67歲嬤「自然受孕」產女嬰。（圖／翻攝自新京報）

圖文／CTWANT

現代女性晚婚，高齡產婦越來越多，通常都會透過人工協助受孕，不過在大陸山東一名婦人高齡67歲，竟自然懷孕，還順利誕下健康的女嬰，並取名叫「天賜」。時隔近一年，天賜即將滿一歲；她的69歲父親黃維平表示，孩子已經會叫爸爸媽媽，現在夫妻倆身體都很好，照顧起孩子不比20多歲年輕人差。

婦人於2019年10月25日順利誕下一名女嬰，並將她取名為「天賜」，意旨上天賜與的；在這之前他們育有一男一女，且已經有個上大學的孫子，所以天賜與姐姐年齡差近40歲，與外甥女差20歲。由於67歲高齡還能順利誕下健康的寶寶實在太罕見，天賜的故事很快地在網路上傳開，引起許多不孕症夫妻上門求助。

時隔一年，生活慢慢歸於平靜，而天賜的母親已68歲，天賜的父親黃維平則是69歲，夫妻倆自己照顧孩子。黃維平說，「我們現在身體都還很好，相信可以繼續照顧好孩子，我們做的不會比那些20多歲的奶爸奶媽差。」

▲天賜與姐姐差了近40歲。（圖／翻攝自北京青年報）



黃維平坦言，年近70歲再當爸一開始確實有些勞累，一年過去已漸漸適應生活。而再過幾天就是天賜的一歲生日，由於疫情關係，夫妻不打算舉行生日宴。黃維平透露，孩子在學走路了，而且會叫爸爸媽媽了，讓他們非常開心。

對於網路上許多人質疑，這個年紀生下孩子有可能沒辦法陪孩子走太遠，同時在教育上也會和年輕的家長存在差異，造成孩子成長心理負擔。對此黃維平笑回，「日子是我們夫妻倆的，很多明天的事情都說不清，想那麼多幹什麼呢？就踏踏實實地一點點走下去就好了。」

黃維平認為，孩子的扶養教育，家長的年齡其實並不是一個問題，相信夫妻倆可以做到，且也已經跟其他親屬商量好了，若有問題會有人繼續照顧孩子的，大家不用擔心。

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